1 Счет за отопление в декабре был намного больше , чем в ноябре — и больше , чем в декабре 2021 года. Почему?

Чем холоднее на улице — тем больше нужно тепловой энергии, чтобы поддержать комфорт в доме. Это знают жители индивидуальных домов, напомнил Игорь Холодков. А вот в многоквартирном жилфонде это не так очевидно. Тем не менее это так.

D декабре 2022 года средняя температура наружного воздуха в Барнауле, Бийске и Рубцовске была ниже 20 градусов — и это очень холодно. Для сравнения: в декабре 2021 года — от 7 до 8,3 градусов. В ноябре 2022-го от минус 1,4 до минус 1,2 градуса, то есть, наоборот, аномально тепло.

В итоге в декабре возросло потребление домами тепловой энергии, что и зафиксировали общедомовые счетчики. «И все это не могло не выразиться в рублевом эквиваленте», — сказал энергетик.

На счет повлиял и рост цены тепловой энергии. В Барнауле — на 11%, или на 247 рублей за гигакалорию. Решение увеличить ЖКХ-тарифы с 1 декабря принято правительством РФ, чтобы «поддержать отрасль и чтобы следующее повышение цен было уже с 1 июля 2024 года», — добавил энергетик