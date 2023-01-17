Чем холоднее на улице — тем больше нужно тепловой энергии, чтобы поддержать комфорт в доме. Это знают жители индивидуальных домов, напомнил Игорь Холодков. А вот в многоквартирном жилфонде это не так очевидно. Тем не менее это так.
D декабре 2022 года средняя температура наружного воздуха в Барнауле, Бийске и Рубцовске была ниже 20 градусов — и это очень холодно. Для сравнения: в декабре 2021 года — от 7 до 8,3 градусов. В ноябре 2022-го от минус 1,4 до минус 1,2 градуса, то есть, наоборот, аномально тепло.
В итоге в декабре возросло потребление домами тепловой энергии, что и зафиксировали общедомовые счетчики. «И все это не могло не выразиться в рублевом эквиваленте», — сказал энергетик.
На счет повлиял и рост цены тепловой энергии. В Барнауле — на 11%, или на 247 рублей за гигакалорию. Решение увеличить ЖКХ-тарифы с 1 декабря принято правительством РФ, чтобы «поддержать отрасль и чтобы следующее повышение цен было уже с 1 июля 2024 года», — добавил энергетик
Средняя температура по Барнаулу в декабре 2021 года составляла 8,3 градуса. В декабре 2022 года — 20,4 градуса. Разница — 12,1 градуса.
Возьмем панельный девятиэтажный дом (адрес Холодков не назвал, но дом конкретный). В декабре 2021 года дом потребил 102,6 гигакалорий. В декабре 2022-го — 132,7 «гиг». Объем потребления тепловой энергии возрос на 30%.
И такой общедомовой расход отразился и на потреблении конкретным жилым помещением. Так, квартира в этом доме площадью 60 «квадратов» в декабре 2021 году потребила 1,65 гигакалорий, а в 2022-м — 2,14 «гиги».
Однако декабре 2021-го гигакалория стоила 2105 рублей. А в декабре 2022 года — 2488 рублей. В итоге счет за отопление за год «потяжелел» на 52%.
Энергетик назвал несколько причин. Во-первых, энергоэффективность. Так, болезнь панельных домов — межпанельные швы. Межпанельные трещины, щели в окнах и негерметичные двери в подъездах крадут тепло из квартир и увеличивают потребление тепловой энергии.
В разных домах эту проблему решили по-разному — или вовсе не решили. Если в доме много утечек, расход тепловой энергии может быть выше даже при относительной теплой, но, скажем, ветреной погоде.
Во-вторых, регулировка. Внутридомовая система отопления должна быть подготовлена к зиме (например, промыта) и отрегулирована. Система отопления дома — зона ответственности управляющей компании и ТСЖ.
Холодков считает установку тепловых пунктов с погодозависимой автоматикой выгодным для дома.
«Это очень нужный механизм экономии, особенно на входе в зиму и выходе из нее. Погодозависимая автоматика довольно быстро окупается. Но для этого жильцам нужно потратить деньги, провести общее собрание», — объяснил он.
Игорь Холодков утверждает, что энергетикам не выгоден ни перетоп, ни недотоп.
«Перетопы — это чрезмерные нагрузки на оборудование, которые приводят к увеличению износа и снижению надежности системы. Наша задача повышать надежность, а не баловаться режимами, сделать систему эффективной и в конечном итоге снизить затраты на ее содержание. Ни о каких умышленных перетопах и выгоде речь идти не может», — сказал он.
Вот во избежание перетопов теплоноситель на входе в дом и регулирует специальное внутридомовое оборудование. Кто за это отвечает? Управляющая компания и ТСЖ. Наладка внутридомовой системы — самое действенное средство против перетопа.
Источники — ТЭЦ — отпускают в сеть теплоноситель в соответствии с графиком, который утверждает городская администрация. Параметры теплоносителя зависят от температуры «за бортом».
Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше температура теплоносителя и наоборот, объяснил Холодков.
По ходу следования теплоносителя происходят настройки на различных участках — например, там, где есть насосные станции. Конечный этап — дом, где регулировка происходит силами УК и ТСЖ с непосредственным участием сотрудников теплосетевой компании.
«Мы стараемся оперативно откликаться на обращения как по настройкам накануне отопительного периода, так и в ходе его прохождения», — сказа Холодков.
«Очень надеемся, что платежка за декабрь была максимальной в обозримом будущем», — сказал Игорь Холодков.
Судя по словам энергетика, настоящих крещенских морозов в Алтайском крае не ожидается. Энергетики мониторят потребление тепловой энергии в домах, по которым происходит дистанционный сбор данных, и выработку станций.
«Пока цифры обнадеживают. С высокой долей вероятностью счет за отопление не увеличится во всех трех городах», — объяснил он. Но оговорился, что жилфонд у нас очень разный, поэтому заранее ничего точно сказать нельзя.
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