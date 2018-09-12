Алтайский фермер запускает мобильную продажу натуральных продуктов без накрутки

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства Александр Рерих из Немецкого национального района запускает проект по торговле продовольствием в отдаленных селах. Для этого предприниматель в ближайшее время планирует приобрести оборудованный автоприцеп. Рерих обещает, что продукты будут только собственного производства и по оптовым ценам.

В селе Орлово у семьи Рерихов есть небольшое хозяйство, 160 голов дойного стада, 600 свиней, цеха про производству полуфабрикатов и молочной продукции. Здесь выпускают натуральные пельмени, манты, голубцы, мясные тефтели, а также питьевое молоко, сметану и сливочное масло. Все из собственного сырья.

Продукция фермера Александра Рериха. управление предпринимательства и рыночной инфраструктуры края Продукция фермера Александра Рериха. управление предпринимательства и рыночной инфраструктуры края Продукция фермера Александра Рериха. управление предпринимательства и рыночной инфраструктуры края

Год назад предприниматель открыл в Орлово небольшой стационарный магазин. Тогда же он задумался о мобильной торговле.

Александр Рерих,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Немецком национальном районе:

В отдаленных селах Орловского сельсовета с торговлей все глухо. Где есть магазины, там не всегда богатый ассортимент. Порой люди не могут купить самого необходимого. Собственное производство даст возможность предлагать натуральную и качественную продукцию без дополнительных торговых накруток. В этом и заключается главный смысл нашего проекта.

Для организации мобильной торговли Рерих планирует приобрести автоприцеп «Купава» с необходимым торговым оборудованием и холодильником. Курсировать он будет по селам Александровка, Дворское, Лесное. Для автолавки будет разработано расписание.

Александр Рерих,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Немецком национальном районе:

Жители сел будут знать, когда и в какое время можно будет приобрести продукцию. Где будет необходимость, будем подъезжать к отдельным дворам, где живут престарелые люди, у которых нет возможности далеко ходить за продуктами.

Кто поддержал проект фермера?

В 2018 году Александр Рерих получил грант на развитие приоритетных предпринимательских проектов. Комиссия отдельно рассматривала проекты малого бизнеса, связанные с развитием мобильной торговли, в том числе в малонаселенных селах края.

Как сообщают в управлении предпринимательства и рыночной инфраструктуры, общая сумма выделенных средств из краевого бюджета на развитие ряда приоритетных проектов составила более 7 млн рублей.

Александр Рерих получит 451 тысячу, деньги пойдут на покупку автоприцепа. Запустить его он планирует в конце октября нынешнего года.