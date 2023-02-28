Алтайский филиал РСХБ выпустил свыше 98 000 карт для зачисления пенсий

Пенсионная карта МИР Россельхозбанка — это удобный инструмент, максимально упрощающий получение пенсии.
Особенности пенсионной карты Россельхозбанка:
- Деньги на карту приходят в тот же день, когда они перечисляются в Пенсионный фонд.
- С помощью карточки можно оплачивать коммунальные услуги, рассчитываться за покупки в магазинах. Предусмотрено получение кешбэка за покупки, а также бесплатное снятие наличных денежных средств в любых банкоматах (по выбору клиента).
- Карты МИР категории «Классическая» выпускаются и обслуживаются абсолютно бесплатно.
- Уведомления по СМС о зачислениях на счет карты тоже бесплатны.
- Пенсионная карта Россельхозбанка приносит владельцу дополнительный доход, поскольку на остаток средств ежемесячно происходит начисление процентов.
— Пенсионная карта — удобный финансовый инструмент, совмещающий в себе функции электронного кошелька и выгодного вклада. Оформить пенсионную карту можно в любом офисе филиала банка при наличии документов, подтверждающих личность, и право на социальные выплаты, — отметила заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.
Адреса и режим работы офисов РСХБ в Алтайском крае и Республике Алтай, а также подробные условия по всем карточным продуктам можно найти на официальном сайте банка www.rshb.ru.
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