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«Аметист» и «Весточка». Алтайским помидорам и огурцам дали названия, которые больше подходят для ракетных систем

В Алтайском крае селекционеры разработали новый сорт томата и новый гибрид огурца, сообщает региональный минсельхоз.

Помидоры.
Помидоры.
СС0

В ведомстве отметили, что новые сорта овощей в Алтайском крае районированы с 2021 года.

Плоды уже получили свои названия. Так, разработанный селекционерами помидор стал «Аметистом», а гибрид огурца — «Весточкой».

«В ходе испытания сорт показал урожайность 393 центнера с гектара, вегетационный период — 101 день, масса плода — 66 граммов», — сообщили в министерстве «тактико-технические характеристики» помидора.

Что касается нового огурца, то его урожайность составляет 337 центнеров с гектара, масса плода — 75 граммов, длина — 10 сантиметров.

«"Аметист» и «Весточка» рекомендованы для выращивания в личных подсобных хозяйствах", — обозначили в минсельхозе зону эксплуатации.

Ранее новосибирские ученые создали белоснежные огурцы. Причем исходный экземпляр был твердым и горьким, но в процессе его доработки выяснили, что он прекрасно подходит для соления.

Кстати, житель Змеиногорска во время пандемии ковида вырастил на своем огороде огурчик «в руку длиной».

В 2019 году на Алтае выкопали фиолетовый картофель — он шикарен в винегрете. При этом непонятно, почему картошка получилась такой загадочной.

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