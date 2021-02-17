«Аметист» и «Весточка». Алтайским помидорам и огурцам дали названия, которые больше подходят для ракетных систем

В Алтайском крае селекционеры разработали новый сорт томата и новый гибрид огурца, сообщает региональный минсельхоз.

В ведомстве отметили, что новые сорта овощей в Алтайском крае районированы с 2021 года.

Плоды уже получили свои названия. Так, разработанный селекционерами помидор стал «Аметистом», а гибрид огурца — «Весточкой».

«В ходе испытания сорт показал урожайность 393 центнера с гектара, вегетационный период — 101 день, масса плода — 66 граммов», — сообщили в министерстве «тактико-технические характеристики» помидора.

Что касается нового огурца, то его урожайность составляет 337 центнеров с гектара, масса плода — 75 граммов, длина — 10 сантиметров.

«"Аметист» и «Весточка» рекомендованы для выращивания в личных подсобных хозяйствах", — обозначили в минсельхозе зону эксплуатации.

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