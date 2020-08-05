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Жизнь

Сибирские ученые создали белоснежные огурцы

В Новосибирске ученые Института цитологии и генетики вывели новый сорт полезного для здоровья белого огурца, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Белый огурец.
Белый огурец.
кадр из видео.

На выведение нового сорта методом традиционной селекции потребовалось 15 лет, отметила завлаборатории селекции и семеноводства Татьяна Штайнерт.

По ее словам, исходный белый огурец имел грубую кожу и был горьким — пришлось дорабатывать.

«Их польза в каратиноидах — биологически активных веществах, которые определяют окраску. Эксклюзивность цвета, уверены селекционеры, в будущем обеспечит огурцам популярность у сибиряков», — отметили в сюжете «ГТРК Новосибирск».


В белом огурце также содержится много легко усваиваемого йода, что актуально для Сибири и йододефицитных регионов.

Штайнерт отметила, что новинка также прекрасно подходит для соления.

«Вместе если их засолить… зеленые огурцы, белые огурцы и еще если желтых патиссончиков добавить, будет вообще замечательно», — подчеркнула селекционер.

На государственные сортоиспытания белый огурец планируют отправить в этом или в 2021 году.

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