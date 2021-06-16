Apple экстренно обновила старые iPhone

Компания внезапно выпустила апдейт для устаревших устройств — смартфонов, планшетов и плееров.

Обновление iOS 12.5.4 вышло для представленных в 2013 и 2014 годах iPhone 5s и iPhone 6 и 6 Plus. Также специальная версия ОС стала доступна для планшетов iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, плеера iPod touch шестого поколения, пишет Lenta.ru.

Перечисленные девайсы недоступны в официальной продаже и не получают поддержку актуальных версий iOS.

Обновление включает в себя патчи безопасности и строго рекомендуется в установке.

Между тем 68-летняя пенсионерка в Барнауле нашла в автобусе iPhone, но не стала возвращать владелице. Стороны не сошлись в размере вознаграждения.

Пенсионерку это не устроило: она взяла молоток, разбила не самый дешевый телефон вдребезги и выбросила.

Девушка обратилась в полицию. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.