Аренда автомобиля: как найти машину быстро и недорого?

Для тех, кто приезжает в столицу Алтайского края по работе, учебе, семейным или иным делам, аренда авто в Барнауле становится практически единственным способом перемещения по городу быстро и с комфортом. Общественный транспорт машинам составить конкуренцию не может, а такси, если поездок запланировано много, нельзя отнести к выгодным вариантам. Об особенностях аренды авто в городе расскажем ниже.

Аренда авто по приемлемым ценам

В большом городе транспортные потребности его жителей и гостей кардинально отличаются. Кому-то автомобиль нужен на несколько дней, например, на время командировки, а кто-то готов пользоваться услугой аренды машины регулярно, несколько раз в месяц или в неделю. Есть и те, кто готов сдать авто в аренду в Барнауле, чтобы заработать. «Объединить» эти две стороны решила компания RentRide, которая планирует выйти на рынок Алтайского края в ближайшее время. Фирма уже представлена во многих городах России, и ее можно смело назвать автомобильным маркетплейсом, на котором «встречаются» арендодатели и те, кому нужна машина.

Все транспортные средства:

имеют действующий страховой полис;

проверены на предмет наличия неисправностей;

имеют доступные расценки;

имеют необходимые конкретному клиенту «опции» ( навигатор , видеорегистратор , детское кресло или прочее);

навигатор видеорегистратор детское кресло или прочее); подходят как для краткосрочной , так и для долгосрочной аренды ( в зависимости от потребностей клиента можно подобрать вариант для трансфера в аэропорту или проката на месяц).

Те, кто взял автомобиль в аренду или предоставил его, всегда находятся на связи. Открытая и прозрачная политика компании помогает каждому участнику чувствовать себя уверенно, вне зависимости от ситуации, сложившейся на дороге.

О сервисе RentRide ( Рентрайд)

Подробнее об услугах компании вы можете почитать здесь: https://rentride.ru/. Если говорить о преимуществах сервиса, то их несколько:

один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде автомобилей объединяет тысячи предложений , причем , не только от частных собственников , но и крупных автопроизводителей. Аренда авто доступна в десятках городов: Москва , Санкт-Петербург , Иркутск , Анапа , Краснодар и многие другие;

причем не только от частных собственников но и крупных автопроизводителей. Аренда авто доступна в десятках городов: Москва Санкт-Петербург Иркутск Анапа Краснодар и многие другие; линейка продуктов компании постоянно растет , что позволяет отвечать меняющимся запросам со стороны клиентов;

что позволяет отвечать меняющимся запросам со стороны клиентов; сервис представлен во многих городах страны , и их число постоянно растет. Воспользоваться услугами сервиса в Барнауле пока нельзя , но если вы отправляетесь в другой регион , то вы вполне можете взять авто в аренду или сдать его.

Заказать автомобиль можно по любому удобному адресу. Его подадут строго к указанному времени. Ехать в офис при этом не нужно. Договор арены можно заключить прямо на месте, как и произвести оплату выбранным вами способом. При желании вы можете предварительно изучить отзыв о понравившемся автомобиле и сервисе, в целом. Авто представлены самых разных классов, от экономичных и бюджетных до элитных.