Аренда автомобиля: как найти машину быстро и недорого?

Аренда авто по приемлемым ценам
В большом городе транспортные потребности его жителей и гостей кардинально отличаются. Кому-то автомобиль нужен на несколько дней, например, на время командировки, а кто-то готов пользоваться услугой аренды машины регулярно, несколько раз в месяц или в неделю. Есть и те, кто готов сдать авто в аренду в Барнауле, чтобы заработать. «Объединить» эти две стороны решила компания RentRide, которая планирует выйти на рынок Алтайского края в ближайшее время. Фирма уже представлена во многих городах России, и ее можно смело назвать автомобильным маркетплейсом, на котором «встречаются» арендодатели и те, кому нужна машина.
Все транспортные средства:
- имеют действующий страховой полис;
- проверены на предмет наличия неисправностей;
- имеют доступные расценки;
- имеют необходимые конкретному клиенту «опции» (навигатор, видеорегистратор, детское кресло или прочее);
- подходят как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды (в зависимости от потребностей клиента можно подобрать вариант для трансфера в аэропорту или проката на месяц).
Те, кто взял автомобиль в аренду или предоставил его, всегда находятся на связи. Открытая и прозрачная политика компании помогает каждому участнику чувствовать себя уверенно, вне зависимости от ситуации, сложившейся на дороге.
О сервисе RentRide (Рентрайд)
Подробнее об услугах компании вы можете почитать здесь: https://rentride.ru/. Если говорить о преимуществах сервиса, то их несколько:
- один из крупнейших в России онлайн-сервисов по аренде автомобилей объединяет тысячи предложений, причем, не только от частных собственников, но и крупных автопроизводителей. Аренда авто доступна в десятках городов: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Анапа, Краснодар и многие другие;
- линейка продуктов компании постоянно растет, что позволяет отвечать меняющимся запросам со стороны клиентов;
- сервис представлен во многих городах страны, и их число постоянно растет. Воспользоваться услугами сервиса в Барнауле пока нельзя, но если вы отправляетесь в другой регион, то вы вполне можете взять авто в аренду или сдать его.
Заказать автомобиль можно по любому удобному адресу. Его подадут строго к указанному времени. Ехать в офис при этом не нужно. Договор арены можно заключить прямо на месте, как и произвести оплату выбранным вами способом. При желании вы можете предварительно изучить отзыв о понравившемся автомобиле и сервисе, в целом. Авто представлены самых разных классов, от экономичных и бюджетных до элитных.
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