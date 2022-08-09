Аренда жилья осенью резко подорожает

Собеседники издания отмечают, что в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды квартир вырастет на 10% минимум.
Стоимость съема таких ликвидных лотов, как мини-студии площадью 10−15 квадратных метров, а также небольших квартир гостиничного типа может вырасти и на 20%.
По словам директора департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, рост цен объясняется началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах, указывает bfm.ru.
Между тем еще в июне спрос на аренду жилья среди российских семей вырос на 23%.