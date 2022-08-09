9 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Аренда жилья осенью резко подорожает

Осенью средняя стоимость арендного жилья в крупных городах России может увеличиться на 10−20%, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы участников рынка недвижимости.

Жилой дом.
Жилой дом.
СС0

Собеседники издания отмечают, что в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды квартир вырастет на 10% минимум.

Стоимость съема таких ликвидных лотов, как мини-студии площадью 10−15 квадратных метров, а также небольших квартир гостиничного типа может вырасти и на 20%.

По словам директора департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, рост цен объясняется началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах, указывает bfm.ru.

Между тем еще в июне спрос на аренду жилья среди российских семей вырос на 23%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость