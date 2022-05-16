Собственники жилья стали снижать цены для арендаторов

В России продолжает падать стоимость аренды жилья, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные платформы «Циан», а также риелторских агентств.

По информации «Циан», средняя месячная цена аренды однушки в российских крупных городах в мае составила 19 тыс. 700 рублей, двушки — 29 тыс. рублей. <Это на 1,2% и 0,6% соответственно ниже, чем в апреле.>

Наиболее заметна тенденция на снижение цены в Перми, Москве и Санкт-Петербурге — аренда квартир там подешевела за месяц на 3−5%.

Растущее предложение квартир в долгосрочную аренду на фоне снижающегося спроса и собственной кредитной нагрузки вынуждает собственников жилья снижать цены, пишет bfm.ru.

Риелторы ждут оживления рынка не раньше августа.

Между тем в Барнауле обычную «двушку» в панельной десятиэтажке сдают за 16 млн рублей в месяц. В заголовке за «жилые квадраты» выставлена баснословная цена аренды в 16 млн рублей. В самом же тексте все встает на свои места — к стоимости ежемесячной платы просто прибавили три лишних нуля.