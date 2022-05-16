16 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Собственники жилья стали снижать цены для арендаторов

В России продолжает падать стоимость аренды жилья, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные платформы «Циан», а также риелторских агентств.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

По информации «Циан», средняя месячная цена аренды однушки в российских крупных городах в мае составила 19 тыс. 700 рублей, двушки — 29 тыс. рублей. <Это на 1,2% и 0,6% соответственно ниже, чем в апреле.>

Наиболее заметна тенденция на снижение цены в Перми, Москве и Санкт-Петербурге — аренда квартир там подешевела за месяц на 3−5%.

Растущее предложение квартир в долгосрочную аренду на фоне снижающегося спроса и собственной кредитной нагрузки вынуждает собственников жилья снижать цены, пишет bfm.ru.

Риелторы ждут оживления рынка не раньше августа.

Между тем в Барнауле обычную «двушку» в панельной десятиэтажке сдают за 16 млн рублей в месяц. В заголовке за «жилые квадраты» выставлена баснословная цена аренды в 16 млн рублей. В самом же тексте все встает на свои места — к стоимости ежемесячной платы просто прибавили три лишних нуля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость