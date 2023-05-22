22 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель
Erid:

Банан решили сделать социально значиным продуктом

Банан может стать социально значимым продуктом, пишут «Известия».

Бананы.
Бананы.
CC0

Это позволит обнулить импортные пошлины на бананы.

Возможно, эта инициатива российских властей связана с желанием снизить повысившиеся цены на товар, указывает Газета.Ru. Не секрет, что бананы популярны среди населения, как и популярная лапша быстрого приготовления.

Между тем еще в 2022 году в Алтайском крае продавали самые дешевые бананы в Сибири.

Средняя стоимость этих фруктов в регионе составила 100 рублей, что почти на 20,9% дороже, чем в начале года. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 15,2%.

Тройку лидеров замкнули Кемеровская и Новосибирская области, где бананы чуть дороже 105 рублей.

Наиболее высокие цены оказались в Иркутской области (148 рублей), Красноярском крае (143 рубля) и Хакасии (141 рубль).

В среднем по России стоимость бананов составила 105 рублей, по Сибири – 124 рубля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость