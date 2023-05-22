Банан решили сделать социально значиным продуктом

Это позволит обнулить импортные пошлины на бананы.
Возможно, эта инициатива российских властей связана с желанием снизить повысившиеся цены на товар, указывает Газета.Ru. Не секрет, что бананы популярны среди населения, как и популярная лапша быстрого приготовления.
Между тем еще в 2022 году в Алтайском крае продавали самые дешевые бананы в Сибири.
Средняя стоимость этих фруктов в регионе составила 100 рублей, что почти на 20,9% дороже, чем в начале года. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 15,2%.
Тройку лидеров замкнули Кемеровская и Новосибирская области, где бананы чуть дороже 105 рублей.
Наиболее высокие цены оказались в Иркутской области (148 рублей), Красноярском крае (143 рубля) и Хакасии (141 рубль).
В среднем по России стоимость бананов составила 105 рублей, по Сибири – 124 рубля.