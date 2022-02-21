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Банк «Открытие» первым в России начал оформлять ипотеку в WhatsApp

Теперь клиенты банка «Открытие» могут получить консультацию, загрузить документы и получить ответ по заявке на ипотеку через мессенджер WhatsApp. Для этого достаточно позвонить в банк или получить предложение от «Открытия» об ипотечном кредите.

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

Через чат-бота в WhatsApp можно задать любой вопрос по ипотеке и получить ответ в режиме онлайн, а также пройти основные этапы оформления — от получения информации о кредите до выхода на сделку. С помощью сервиса клиент может узнать, какие документы необходимы, там же загрузить их, проверить, верно ли все оформлено и получить одобрение кредита и сообщение о статусе ипотечной заявки. Кроме того, бот напомнит об одобренной заявке клиентам, которые не прислали документы, и еще раз подскажет, что нужно для завершения сделки.

«Открытие» стал первым из российских банков, кто перевел все эти операции в мессенджер. Таким образом, после подтверждения заявки через чат-бота клиентам достаточно лишь приехать в Центр ипотечного кредитования для подписания кредитного договора, а в Москве и Санкт-Петербурге представитель банка может сам привезти документы по указанному адресу.

Наталья Смирнова,
старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие»:

«Покупка собственного жилья — это важное и волнительное событие, и мы стремимся сделать этот процесс максимально комфортным для наших клиентов. С новым чат-ботом изучить, заполнить все необходимые документы и подать заявку на кредит можно в любом удобном месте в подходящее время, и кроме того — быстро получить ответы на любые вопросы».

Сервис особенно актуален в случаях, когда заемщику далеко добираться до офиса банка, или на это просто нет времени. Чат-бот помогает клиентам и сотрудникам «Открытия» значительно ускорить оформление ипотечной сделки. С момента запуска им уже воспользовались более 1000 клиентов, и оформлены первые кредиты.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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