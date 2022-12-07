Банк «Открытие» подарит 2023 подарка владельцам Opencard

Банк «Открытие» запустил акцию «Новогоднее Открытие» для владельцев дебетовых Opencard*. Клиенты, которые до 25 декабря 2022 года оплатят картой любую покупку от 300 рублей, получат гарантированные подарки от партнеров банка и примут участие в розыгрыше ценных призов. Для новых владельцев дебетовых карт в течение 30 дней также будет действовать повышенный кешбэк 5% на все покупки.

Для участия в акции действующим клиентам необходимо до 25 декабря зарегистрироваться на странице. А новым клиентам — оформить дебетовую карту Opencard на странице акции или в офисе банка «Открытие».

Все участники акции, которые совершат покупки от 300 рублей до 25 декабря 2022 года, оплатив их картой, примут участие в розыгрыше 2023 подарков: ноутбуков, смартфонов последних моделей, игровых приставок, мультимедийного оборудования и подарочных сертификатов. Чем больше покупок — тем больше шансов выиграть.

Призы будут выданы в виде промокодов для обмена на подарки в одной из крупнейших сетей магазинов бытовой техники и электроники. Розыгрыш промокодов состоится 27 декабря 2022 года. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Гарантированные подарки в виде праздничных и бонусных предложений от партнеров банка «Открытие» — одного из крупнейших интернет-магазинов одежды и обуви, торговой сети здорового питания и туроператора, получат все без исключения участники акции «Новогоднее Открытие».

Владельцам новых дебетовых карт Opencard, которые открыли карту и совершили первую покупку до 15 января 2023 года, в течение 30 дней с даты первой покупки также будет доступен повышенный кешбэк 5% за все.

Дебетовая Opencard — самая популярная карта в линейке банка «Открытие». Оплачивая покупки Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса «Плюс». Карта выпускается и обслуживается бесплатно.

Сколько длится акция?

C 1 по 25 совершайте покупки по вашей Opencard на сумму от 300 ₽. Больше покупок — больше шанс выиграть.

Определим победителей с помощью генератора случайных чисел 27 декабря и пришлем им уведомление в мобильном приложении и интернет-банке.

Кэшбэк 5% для новых владельцев Opencard начисляется за покупки , сделанные по дебетовой Opencard в течение 30 календарных дней с даты активации карты. Он начислится бонусными рублями до 28 февраля 2023 года включительно.

сделанные по дебетовой Opencard в течение 30 календарных дней с даты активации карты. Он начислится бонусными рублями до 28 февраля 2023 года включительно. Для получения кэшбэка 5% на 1 месяц на все покупки необходимо открыть карту и совершить любую операцию до 15 января ( будут учитываться все покупки в течение следующих 30 дней).

Подробнее об акции можно узнать на сайте банка.

* OpenCard (перевод с англ.яз.открытая карта)

Участниками Акции являются дееспособные физические лица старше 18 лет.

ПАО Банк «ФК Открытие».