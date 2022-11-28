Банк «Открытие» повысил ставки по долгосрочным вкладам

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, составляет 8% годовых при размещении средств на полтора и два года во вклад «Надежный партнер» и получении процентов в конце срока.
Ставка по продукту «Надежный» на этих же сроках установлена на уровне 7,8% годовых.
Это существенно выше текущей среднерыночной ставки по депозитам топ-10 российских банков.
Такое повышение ставок позволит клиентам зафиксировать гарантированную высокую доходность на долгий срок и сделает более привлекательными максимально длинные вклады.
Вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».
Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка
ПАО Банк «ФК Открытие».