28 ноября
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Потребитель

Банк «Открытие» повысил ставки по долгосрочным вкладам

Ставки по долгосрочным рублевым вкладам «Надежный» и «Надежный партнер» в банке «Открытие» сроком на полтора и два года увеличиваются до уровня ставок среднесрочных депозитов. Это позволит клиентам зафиксировать повышенную доходность по депозитам на более длительный период.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, составляет 8% годовых при размещении средств на полтора и два года во вклад «Надежный партнер» и получении процентов в конце срока.

Ставка по продукту «Надежный» на этих же сроках установлена на уровне 7,8% годовых.

Это существенно выше текущей среднерыночной ставки по депозитам топ-10 российских банков.

Такое повышение ставок позволит клиентам зафиксировать гарантированную высокую доходность на долгий срок и сделает более привлекательными максимально длинные вклады.

Вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка

ПАО Банк «ФК Открытие».

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