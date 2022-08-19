Банк «Открытие»: три четверти сибиряков сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 году

11% жителей Сибири, Забайкальского края и республики Бурятия потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов. Телефонное и онлайн-мошенничество входят в топ-3 главных финансовых проблем, которые волнуют наших земляков. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

75% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии сталкивались с попытками финансового мошенничества (телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег) с начала 2022 года.

11% опрошенных потеряли деньги из-за действий финансовых мошенников. Лишь 14% респондентов не сталкивались с финансовым мошенничеством в этом году.

48% из тех, кто соприкасался с мошенниками, не сообщали об этом никому. 36% информировали о случаях финансового мошенничества банк и 15% (вдвое превышает среднероссийский показатель) — правоохранительные органы.

При этом большинство сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций. Например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. 37% скорее поддерживает возможность такого запрета, 45% (самый высокий показатель по стране) — полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. 17% относятся к такому запрету скорее отрицательно и только 1% полностью отрицательно.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Скорее положительно к такому самозапрету относятся 49% респондентов — и это самый высокий показатель среди всех российских макрорегионов. Полностью поддерживают такую меру 40%, считая ее эффективной для защиты от мошеннических кредитов. Лишь 11% против права граждан запрещать себе кредиты.

По мнению директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, ввод самозапрета усложнит реализацию мошеннических схем с кредитами и онлайн-операциями. Но в большей степени безопасность по-прежнему будет зависеть от клиента, его доверчивости к мошенникам и степени подверженности методам социальной инженерии.

«Фишинг и социальная инженерия в различных её проявлениях остаются наиболее распространенными видами мошенничеств. При этом банки постоянно совершенствуют механизмы противодействия этим методам совместно с ключевыми участниками рынка, федеральными и региональными правоохранительными органами. Применяемые банком „Открытие“ инструменты онлайн анализа транзакционного трафика позволяют выявить и пресечь 99% попыток мошенников вывести или обналичить украденные суммы», — сообщил Илья Сулоев.

68% опрошенных поддерживают сдачу биометрии для оформления финансовых услуг. В том числе 43% относятся к этому скорее положительно, хотя лично не видят для себя особых преимуществ, еще 25% полностью поддерживают финансовую биометрию. Скорее отрицательно относятся к биометрии 17%, резко отрицательно — 15%, которые считают, что она опасна из-за риска утечки персональных данных.

Отвечая на открытый вопрос о финансовых аспектах, которые волнуют их сейчас больше всего (можно было давать больше одного варианта ответа), сибиряки, забайкальцы и жители Бурятии на первое место поставили сохранение дохода в условиях инфляции (65%). В топ-3 таких вопросов также входят телефонное и онлайн-мошенничество (63%) и рост рисков потери доходов на основном месте работы (43%). 17% беспокоит волатильность и непредсказуемость валютного курса, 12% - падение стоимости активов на фондовом рынке, 10% - ограничения в пользовании банковскими картами за границей. Лишь 1% наших земляков не волнуют никакие вопросы, связанные с финансами.

*Опрос проводился ПАО Банк «ФК Открытие» и СК «Росгосстрах» с 8 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18−65 лет, жителей городов всех регионов России.