7 декабря
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Потребитель

Банк «Открытие» запустил для корпоративных клиентов онлайн-сервис по выдаче справок с усиленной электронной подписью

Теперь представители крупного бизнеса смогут заказать и получить документы о состоянии банковских счетов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» за несколько минут.

Справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный эквивалент, выданный в офисе банка, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

— Скорость и удобство работы для крупного бизнеса играют особенно важную роль, поэтому мы стремимся перевести большинство рутинных операций в онлайн-формат. Уже сейчас клиенты могут получить наиболее востребованные справки для предоставления контрагентам или в госорганы: об оборотах, остатках, наличии картотеки, открытых и закрытых счетах, об ограничениях на платежи, о наличии ссудной задолженности и другие. Цифровой формат получения финансовых услуг сэкономит время компании и сделает взаимодействие с банком более комфортным. Кроме того, мы помогаем корпорациям уменьшить бумажный документооборот и вместе заботимся об окружающей среде, — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

ПАО Банк «ФК Открытие».

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