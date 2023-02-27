Банки предложили резко снизить размер бесплатных переводов самому себе

Так называемое снижение составит с 1,4 млн руб. до 300−600 тыс. рублей в месяц.

Между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300−600 тыс. руб. в месяц, отметили источники издания на финансовом рынке.

СБП должна быть доступнее для населения, а в лимит в 200−300 тыс. будет укладываться большая часть клиентов, добавили представители банков, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что срок банковских переводов может быть увеличен.

Новые правила — их разрабатывают в Госдуме — могут усилить ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций».