27 февраля
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Потребитель

Банки предложили резко снизить размер бесплатных переводов самому себе

Российские банки предложили резко снизить предельный размер переводов «самому себе», пишет РБК.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Так называемое снижение составит с 1,4 млн руб. до 300−600 тыс. рублей в месяц.

Между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300−600 тыс. руб. в месяц, отметили источники издания на финансовом рынке.

СБП должна быть доступнее для населения, а в лимит в 200−300 тыс. будет укладываться большая часть клиентов, добавили представители банков, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что срок банковских переводов может быть увеличен.

Новые правила — их разрабатывают в Госдуме — могут усилить ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций».

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