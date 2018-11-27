Банки требуют от обычных граждан обосновать смысл перевода мелких сумм

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти операции, их карта или счет могут заблокировать, сообщают «Известия».

Как это выглядит?

Москвич Николай сделал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на «пластик» Альфа-банка. Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод всё-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.

Москвича Виталия Тинькофф-банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его «пластик» была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. «Пластик» молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.

Банкомат. СС0

Что говорят в банках?

В Тинькофф-банке пояснили «Известиям» следующее: предоставляя сервис переводов с карты на карту между физлицами, банк оказывает повышенное внимание безопасности платежей. А когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций, проводит дополнительные проверки.

В Сбербанке дали комментарий изданию RNS-online: у них работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Банк, кроме того, должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег.

Карта , онлайн-переводы. altapress.ru

Законно ли это?

В пресс-службе ЦБ рассказали, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки подозрительной операции.

Но в этом случае банк не должен выяснять происхождение средств или назначение платежа. Всё, что необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции.