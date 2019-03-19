Барнаулец оскорбился рекламой «за 23 февраля без трусов» и подал в суд

К февральским праздникам сеть магазинов «Трофей» выпустила рекламу «Мужики за 23 февраля без трусов!», но такой рекламный ход не всем пришелся по душе. Барнаулец Вадим Жигульский посчитал это оскорблением и обратился в краевое УФАС.

Горожанин недоумевает, к чему призывает данная реклама и заявляет, что «не хочет так быть в 23 февраля». Об этом он высказался в Facebook. Если взрослые еще способны понять «плоскую», по его мнению, шутку, то дети и подростки находятся под ударом.

Вадим Жигульский,

житель Барнаула:

У них ведь еще не развит ассоциативный ряд и они понимают буквально этот призыв — папа (мужик) 23 февраля за то, чтобы быть без трусов весь день. Считаю этот лозунг аморальным призывом и уже обратился к руководству обоих компаний с просьбой убрать непристойную рекламу по всему городу. Представитель ГК «Тонар», куда входит розничная сеть «Трофей», Татьяна Букалова рассказала altapress.ru, что это единственный негативный отклик на их праздничную рекламу. По словам Букаловой, цель акции была совсем не в том, чтобы кого-то оскорбить: По статистике, носки, трусы, пена, галстуки — лидеры по подаркам на 23 февраля. Этой рекламой мы хотели сказать, давайте дарить мужчинам интересные вещи! Но заявления Вадима Жигульского оказалось достаточно, чтобы дело дошло до суда. Он единственный, кого оскорбили эти баннеры. Мы собирали мнения посетителей: все смеются и ничьи чувства это не оскорбляет.

Суд по этому делу состоится 9 апреля.

На какую рекламу еще обижались в Барнауле

Напомним, что это далеко не первый случай появления в Барнауле резонансной рекламы, разбираться с которой приходится антимонопольщикам. Недавно под пристальное внимание попала реклама одной из частных пивоварен — возмущение вызвало изображение женщины с кляпом-пряником во рту.

Также жители края неоднократно протестовали против рекламы велнес-клуба «Магис-спорт» («1 место по ожирению, исправляй статистику», «Было — сало» и так далее). Антимонопольщики не посчитали ее оскорбительной.

Чем известен Вадим Жигульский

Вадим Жигульский ранее уже появлялся в медийном пространстве. Он устраивал пикеты перед правительством Алтайского края, боролся с краевым Минздравом за предоставление инсулиновой помпы больному сахарным диабетом сыну. Потом Жигульский стал называть себя уполномоченным по правам детей с инвалидностью в Алтайском крае.