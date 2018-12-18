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Барнаульский Metro теперь раздаёт карты обычным покупателям

Барнаульский магазин Metro Cash & Carry запустил акцию, которая позволяет оформить карту гостя частным лицам. Таким образом ритейлер, настроенный на торговлю мелким оптом, пытается увеличить количество клиентов.

"Metro" в Барнауле.
"Metro" в Барнауле.
Анна Зайкова

Немецкая сеть Metro Cash & Carry создана для торговли товарами мелким оптом небольшим продуктовым, канцелярским и другим магазинам. Также ее прямой клиент — рестораны, кафе, туристические базы. Продажи организованы по персональной карте клиента, заведенной на юридическое лицо. Человек (физлицо) может покупать только по карте гостя. Оформить ее можно было на открытии магазина или через организацию.

В этом году в Барнауле и других регионах России прошло несколько акций по оформлению карты гостя на физлицо. Очередная действует до 20 декабря (желающий должен прийти с паспортом и заполнить анкету). Предварительно карта будет активна до февраля 2019 года, пояснили altapress.ru в местном Metro.

Однако «Ведомости» пишут, что карты будут действительны около двух лет. Позже их можно переоформить на юридическое лицо.

В интервью altapress.ru Андрей Карпов, президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, пояснял: «Metro Cash & Carry ориентирован на профессионального клиента. Но в России компания фактически представляет свой розничный формат. Отчасти это могло произойти из-за своеобразия нашего рынка: не всем его участникам (владельцам кафе, ресторанов, баз и т.д.) хочется показывать свой бизнес „вбелую“ целиком».

Немцы пытались переломить ситуацию. Они создали проект «Фасоль» — франшизу розничных продуктовых магазинов. Покупатель получает полный пакет документов, помогающий организовать хороший магазин. Вплоть до дизайна вывесок и рекомендаций по закупке оборудования.

Предполагалось, что в Барнауле «Фасоли» начнут открывать еще в 2017 году. Однако местные предприниматели отмечают дороговизну запуска такого магазина и неудобное условие — обязательный закуп товара в Metro.

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