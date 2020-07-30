Барнаульцам раньше срока начали возвращать горячую воду

Как уточнили в Сибирской генерирующей компании (СГК), воду в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 начали подавать в 126 объектов — после проведения гидравлических испытаний на прочность и ремонтов.
«29 июля горячую воду подали в 87 многоквартирных и два частных дома, детский дом, пять детских садов, три школы и 28 административных зданий. Всего 17 тысяч жителей», — отметили в СГК.
Список домов, где восстановили подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3, можно увидеть на карте. Если дом отмечен, но горячая вода так и не появилась, следует обратиться в свою управляющую компанию.
Список адресов на карте будут пополнять по мере устранения повреждений и завершения работ.
Напомним, гидравлические испытания теплосетей на прочность в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 стартовали 13 июля. Обнаружили 204 повреждения, 129 из которых уже устранили.
«Из оставшихся 75 повреждений — 37 влияют на подачу горячей воды жителям, они будут отремонтированы в приоритетном порядке. Окончательный срок завершения работ по контуру станции — 3 августа», — отметили в компании.
Ранее барнаульцы также досрочно получили горячую воду по контуру ТЭЦ-2.