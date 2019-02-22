Барнаульцам рассылают подозрительные извещения о поверке счетчиков

Барнаулец Евгений Власов обратился в редакцию altapress.ru с жалобой на рассылку извещений об обязательной поверке счетчиков на воду. Мужчина получил странную бумагу от несуществующей в Барнауле организации. Данные в извещении оказались сфальсифицированными, а услуги компании — дорогостоящими.

Загадочный штрих-код

Извещение барнаульцу прислала некая «Центральная служба учета ресурсов». В бумаге помимо грозного текста об «обязательной метрологической проверке» есть штрих-коды, QR-код и контактный телефон: 8 (3852) 60-71-66. Поисковик по запросу этого телефонного номера выдает совсем другие организации.

Altapress.ru уже писал об аналогичных извещениях в 2016-2017 годах, только название организации было другое — «Единая городская служба по учету водоснабжения». А вот номер телефона остался тот же, поэтому вполне вероятно, что делают это одни и те же люди.

«Они украсились штрих-кодами для полной антуражности. К сожалению (или к счастью) уровень электронной грамотности у них оказался недостаточно высок, поэтому штрих-коды не читаются, а указанные цифры под ними выдают их с головой», — заявил Евгений Власов.

Что это за штрих-коды, неясно, но точно не почтовые: внутрироссийские идентификаторы не могут начинаться с цифры «7». Первые шесть цифр должны обозначать индекс места отправления, а российские индексы заканчиваются на значении 694ХХХ. Кроме того, Евгений Власов утверждает, что проверил штрих-код по последней цифре.

«Для кода, указанного на представленной бумажке, последняя цифра должна быть 4, но никак не 1. Это говорит о поддельном или выдуманном коде», — сообщил барнаулец.

Извещение о поверке счетчиков на воду. Евгений Власов для altapress.ru

QR-код в извещении мобильные приложения также не считывают.

Нормативы , взятые «с потолка»

В извещении барнаульцев предупреждают, что после истечения срока поверки счетчики считаются непригодными для учета объемов потребления воды, и плату за нее будут начислять по «общему нормативу». Для пущей убедительности рассыльщики напечатали таблицу, где указали нормативы потребления воды и суммы, которые придется заплатить в месяц при таком раскладе.

Проблема в том, что, во-первых, в таблице не обозначены единицы измерения. Во-вторых, в Барнауле, к примеру, краевое управление по тарифам утвердило 18 нормативов для разных типов домов.

Предположим, в таблице указано число кубометров воды: то есть, 6,3 для горячей и 8,3 для холодной по нормативу на одного человека. Но в краевой столице все действующие нормативы значительно меньше этих значений. В графе «тарифы» тоже написано что-то непонятное: к примеру, реальный тариф на холодную воду в Барнауле почти в два раза меньше, чем в извещении.

Кран. Вода. В душе. СС0

В бумаге указано, что «работы по поверке» будут проводиться с 18 февраля по 7 марта 2019 года. Однако это тоже бессмысленно, потому что счетчики в квартирах люди устанавливают в разное время, и срок поверки соответственно у всех разный.

«Замена счетчика выгоднее поверки»

Чтобы наконец выяснить, что за организация рассылает эти извещения, корреспондент altapress.ru позвонил по указанному в нем номеру под видом потребителя. Робот в трубке сказал: «Вас приветствует «Городская сервисная служба». На извещении же указана совсем другая организация — «Центральная служба учета ресурсов».

Начало разговора было вполне адекватным: девушка-оператор спросила, когда истекает срок поверки счетчиков, и рассказала, что для горячего он составляет 4 года, для холодного — 6 лет (так и есть).

Корреспондент altapress.ru заявил, что срок поверки счетчиков истекает в мае — то есть, после сроков, указанных в извещении. Оператора это не смутило: она заявила, что поверку лучше заказать «уже сейчас», так как скоро цены на их услуги повысятся.

Счетчики воды. СС0.

Стоимость поверки: без замены счетчика — 2 тыс. рублей, с заменой счетчика — 2,6 тыс. рублей. На вопрос, почему так дорого, оператор заявила, что их сотрудники делают поверку «в специальной лаборатории»: снимают счетчики и увозят на время. Поэтому, по ее словам, выгоднее сразу заменить счетчик на новый.

На вопрос, имеет ли право компания проводить поверку счетчиков, оператор ответила уклончиво: «Вся информация есть на сайте «Росаккредитации». Altapress.ru попытался найти в реестре «Городскую сервисную службу» и «Центральную службу учета ресурсов», но не смог. А вот другие частные организации, которые предлагают аналогичные услуги в Барнауле по намного более низкой цене, успешно нашлись.

Что сказали в «Барнаульском водоканале»

В Барнауле можно заказать услугу поверки счетчиков у ресурсоснабжающей организации — «Росводоканал Барнаул». Стоимость поверки счетчиков, по данным оператора компании, составляет 600 рублей. Вся процедура делается на месте в течение 30 минут: приборы не снимают и никуда не уносят, пломбы сохраняют. Если счетчик не пройдет поверку, его предложат заменить. В этом случае плату за поверку не возьмут.

Сотрудники водоканала. Олег Богданов

Услуги по поверке счетчиков в Барнауле также оказывают некоторые управляющие компании. Как altapress.ru сообщили в пресс-службе «Барнаульского водоканала», потребитель свободен в выборе организации. При этом он обязан самостоятельно следить за сроками эксплуатации приборов.

Если поверку сделает компания, у которой нет лицензии, то такая услуга будет считаться недействительной, и счета за воду станут приходить по нормативу. Многие частные компании выставляют на своих сайтах копии документов, доказывающих их право заниматься этой деятельностью. Но на сайте «Городской сервисной службы» altapress.ru ничего подобного не нашел.

Извещения об обязательной массовой поверке счетчиков не имеют законного основания и не являются обязательными для исполнения. По этому поводу можно обратиться в ФАС с просьбой привлечь распространителей к ответственности. Похожие прецеденты уже случались в других регионах РФ.

Так, карельское УФАС в 2017 году привлекало к ответственности за незаконную рекламу некоего ИП Калачева из Петрозаводска, распространявшего подобные извещения. Одна из многочисленных жалоб, имевшихся в деле, поступила от жителя Барнаула — номер телефона в его листовке совпадает с номером «Городской сервисной службы». Аналогичное решение в том же году принимало Приморское УФАС.