Барнаульцев зовут закупиться местными продуктами на ярмарках

Первые в 2022 году продовольственные ярмарки стартуют в Барнауле в воскресенье, 6 марта. Об этом сообщили в администрации города.

Покупателям предложат широкий ассортимент продуктов от производителей Барнаула и Алтайского края: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар и другое.

Ярмарки развернутся в каждом районе с 10:00 до 14:00.

Железнодорожный район — пр. Ленина , 71 , сквер 60 лет СССР,

71 сквер 60 лет СССР, Индустриальный район — ул.50 лет СССР , 51а,

51а, Ленинский район — пл. Народная,

Октябрьский район — пр. Ленина , 152,

152, Центральный район — пр-кт Красноармейский , 36; ул. Чайковского , 21а.

Покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.