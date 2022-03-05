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Потребитель

Барнаульцев зовут закупиться местными продуктами на ярмарках

Первые в 2022 году продовольственные ярмарки стартуют в Барнауле в воскресенье, 6 марта. Об этом сообщили в администрации города.

Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Барнаульские социальные ярмарки признаны лучшими в России.
Фото предоставлено организатором.

Покупателям предложат широкий ассортимент продуктов от производителей Барнаула и Алтайского края: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар и другое.

Ярмарки развернутся в каждом районе с 10:00 до 14:00.

  • Железнодорожный район — пр. Ленина, 71, сквер 60 лет СССР,
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
  • Ленинский район — пл. Народная,
  • Октябрьский район — пр. Ленина, 152,
  • Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.

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