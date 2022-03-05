Барнаульцев зовут закупиться местными продуктами на ярмарках

Покупателям предложат широкий ассортимент продуктов от производителей Барнаула и Алтайского края: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар и другое.
Ярмарки развернутся в каждом районе с 10:00 до 14:00.
- Железнодорожный район — пр. Ленина, 71, сквер 60 лет СССР,
- Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
- Ленинский район — пл. Народная,
- Октябрьский район — пр. Ленина, 152,
- Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.