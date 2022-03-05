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Экономика

Торговые сети попросили Минпромторг разрешить ограничение продаж

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально значимых продуктов, по которым установлена минимальная наценка. Об этом говорится в заявлении Минпромторга 5 марта.

Барнаульцы покупают сахар.
Барнаульцы покупают сахар.
Анна Зайкова, altapress.ru

В ряде регионов уже были случаи, когда такие товары приобретались «в очевидно большем, чем нужно» для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) и затем шли на перепродажу.

«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — передает министерство.

Конкретные товары и параметры сети определят сами.

Барнаульцы покупают сахар.
Барнаульцы покупают сахар.
Анна Зайкова, altapress.ru

Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.

Кстати, такая практика уже давно существует. Магазины ограничивают продажу, например, акционных товаров. На днях корреспонденты altapress.ru заметили это при подготовке фоторепортажа из ТЦ.

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