22 марта
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Потребитель

Барнаульцы поражаются ценам на бумагу, депутатов просят печатать с двух сторон

Жители Барнаула продолжают возмущаться из-за цен в магазинах. В частности, на офисную бумагу.

Бумага. Документ.
Бумага. Документ.
CC0

Как рассказывают покупатели в паблике «Черное и Белое Барнаул», в одном из магазинов пачка SvetoCopy 500 листов формата А3 стоит уже 1600 рублей. 500 листов А4 — 1299 рублей.

Кроме того, на бумагу также как и на множество товаров наложили ограничение — по одной пачке в руки.

Тем временем к экономии бумаги призывают в Новосибирске местных депутатов — помощников народных избранников просят печатать с двух сторон.

«Стоимость бумаги выросла примерно в четыре раза. Сейчас её цена — от 1,5к до 3,3к за 500 листов. Чтобы не разорить слуг народа, не самые важные попросили печатать экономнее», — указывает Mash Siberia.

Ранее Минпромторг РФ обещал, что поставки офисной бумаги в российские магазины должны стабилизироваться в течение недели, а дефицита на нее не будет.

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