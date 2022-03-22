Барнаульцы поражаются ценам на бумагу, депутатов просят печатать с двух сторон

Жители Барнаула продолжают возмущаться из-за цен в магазинах. В частности, на офисную бумагу.

Как рассказывают покупатели в паблике «Черное и Белое Барнаул», в одном из магазинов пачка SvetoCopy 500 листов формата А3 стоит уже 1600 рублей. 500 листов А4 — 1299 рублей.

Кроме того, на бумагу также как и на множество товаров наложили ограничение — по одной пачке в руки.

Тем временем к экономии бумаги призывают в Новосибирске местных депутатов — помощников народных избранников просят печатать с двух сторон.

«Стоимость бумаги выросла примерно в четыре раза. Сейчас её цена — от 1,5к до 3,3к за 500 листов. Чтобы не разорить слуг народа, не самые важные попросили печатать экономнее», — указывает Mash Siberia.

Ранее Минпромторг РФ обещал, что поставки офисной бумаги в российские магазины должны стабилизироваться в течение недели, а дефицита на нее не будет.