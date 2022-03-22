Барнаульцы поражаются ценам на бумагу, депутатов просят печатать с двух сторон

Как рассказывают покупатели в паблике «Черное и Белое Барнаул», в одном из магазинов пачка SvetoCopy 500 листов формата А3 стоит уже 1600 рублей. 500 листов А4 — 1299 рублей.
Кроме того, на бумагу также как и на множество товаров наложили ограничение — по одной пачке в руки.
Тем временем к экономии бумаги призывают в Новосибирске местных депутатов — помощников народных избранников просят печатать с двух сторон.
«Стоимость бумаги выросла примерно в четыре раза. Сейчас её цена — от 1,5к до 3,3к за 500 листов. Чтобы не разорить слуг народа, не самые важные попросили печатать экономнее», — указывает Mash Siberia.
Ранее Минпромторг РФ обещал, что поставки офисной бумаги в российские магазины должны стабилизироваться в течение недели, а дефицита на нее не будет.