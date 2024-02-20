Барнаульцы смогут оформить виртуальную SIM-карту в Telegram

Стартует запуск продаж eSIM в мессенджере Telegram. Как сообщает Российская газета , пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID он сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт — мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, — это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM — iPhone 11), 16% — это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте. Больше всего поклонников современной технологии живет в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове.

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