9 марта
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Потребитель

Барнаульцы тратят кешбэк на связь, «зарядки» и чехлы для телефонов

Компания МТС сообщает о росте числа пользователей сервиса МТС Cashback* в Алтайском крае. За год количество жителей края, использующих программу лояльности, выросло в 2 раза.

Смартфон, покупки с использованием кешбэка.
Смартфон, покупки с использованием кешбэка.
Источник: freepik, автор xvector.

Самыми активными пользователями бонусной программы МТС Cashback стали люди в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте — молодежь от 18 до 34 лет. В двух случаях из трех сервис использовали женщины. Тратить кешбэк жители Алтайского края предпочитают на оплату мобильной связи — так поступает каждый второй пользователь сервиса. Также накопленные средства активно расходуют на приобретение небольших гаджетов — зарядных устройств и smart-часов, а также аксессуаров — чехлов и защитной пленки.

— Программой лояльности МТС Cashback легко пользоваться — нужно просто скачать мобильное приложение и совершать свои обычные траты. Баллы будут начисляться за покупки у партнеров и оплату сервисов нашей экосистемы, таких как МТС Live или подписка МТС Premium. В «фоновом» режиме за год легко накопить как минимум на новые smart-часы, и как максимум — на новый смартфон, — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Среди других сервисов, входящих в цифровую экосистему МТС, наибольшим спросом у жителей края пользуются онлайн-кинотеатр KION и услуга защиты от спам-звонков. При этом количество клиентов, которые подключают несколько цифровых сервисов одновременно, за год выросло в Алтайском крае на 30%.

* Кешбэк

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