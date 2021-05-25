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Бийчанин заметил таракана на зерновом багете в магазине

Бийчане снова пожаловались на магазин «Аникс» из-за «изюма с усиками». На полках вновь «отовариваются» тараканы. Видео опубликовал паблик «Инцидент Бийск».

Таракан в магазине.
Таракан в магазине.
"Инцидент Бийск"

Таракана на зерновом багете увидели на прилавке в магазине на ул. Олега Кошевого, 6. Периодическое появление насекомых бийчане попытались объяснить тем, что «Аникс» сам делает выпечку, и тараканов интересует обилие крошек.

«Берешь одну булочку, и в подарок тараканчик», «Красавчик какой сидит и усами шевелит», — шутят покупатели.

В марте, когда жители Бийска жаловались на аналогичную ситуацию, представители сети обещал, что в магазине проведут дезинсекцию.

«Сейчас опять начнется: „Скажите, где это случилось, мы примем меры!“. Их надо сразу принимать, а не когда вас носом покупатель натычет», — уверены подписчики паблика.

Ранее барнаульцы пожаловались на загаженный голубями и людьми красивый пруд.

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