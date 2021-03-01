Bloomberg назвал Россию «горячей точкой» по росту цен на продукты. Минэкономразвития все опровергает

Американское агентство Bloomberg отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты. В этом же списке находятся Бразилия, Турция, Индия и Нигерия. В Минэкономразвития такие заявления назвали «спекулятивными».

Эксперты американского агентства считают, что последствия роста цен на продукты в России окажутся наиболее серьезными, так как люди тратят на еду большую часть потребительской корзины, пишет РИА «Новости».

Минэкономразвития ответило на это, что они вместе с Росстатом и ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, отслеживают их колебания, следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер», — прокомментировали в российском министерстве.

В министерстве также добавили. что правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

В свою очередь, в Минпромторге исключили дефицит продуктов в стране, а в Минсельхозе заявили, что продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе.

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», — успокоили в ведомстве.

Напомним, что в декабре правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Между тем, в ноябре прошлого года в Алтайском крае годовая инфляция выросла как на продукты, так и на непродовольственные товары и услуги. В списке подорожавших продуктов — не только сахар и масло.