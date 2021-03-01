Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Bloomberg назвал Россию «горячей точкой» по росту цен на продукты. Минэкономразвития все опровергает

Американское агентство Bloomberg отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты. В этом же списке находятся Бразилия, Турция, Индия и Нигерия. В Минэкономразвития такие заявления назвали «спекулятивными».

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Эксперты американского агентства считают, что последствия роста цен на продукты в России окажутся наиболее серьезными, так как люди тратят на еду большую часть потребительской корзины, пишет РИА «Новости».

Минэкономразвития ответило на это, что они вместе с Росстатом и ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, отслеживают их колебания, следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер», — прокомментировали в российском министерстве.

В министерстве также добавили. что правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

В свою очередь, в Минпромторге исключили дефицит продуктов в стране, а в Минсельхозе заявили, что продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе.

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», — успокоили в ведомстве.

Напомним, что в декабре правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Между тем, в ноябре прошлого года в Алтайском крае годовая инфляция выросла как на продукты, так и на непродовольственные товары и услуги. В списке подорожавших продуктов — не только сахар и масло.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость