Более 30 предприятий Алтайского края представят свою продукцию на выставке — ярмарке «Выбирай своё»

Одной из главных праздничных площадок приуроченной ко Дню российского предпринимательства, станет улица Мало-Тобольская. Этот праздник, традиционно, посвящен людям, развивающим собственный бизнес. В этот день в Барнауле пройдёт выставка-ярмарка «Выбирай своё». Само название подразумевает ассортимент продукции, представленной «нашими», локальными производителями.

Выставка-ярмарка уникальна тем, что здесь можно приобрести продукцию и крупных предприятий, и небольших фермерских хозяйств. Всё это сконцентрировано на одной площадке, что редко встречается на торговой площади обычного магазина. Все желающие смогут продегустировать продукцию.

В зоне торговли можно будет приобрести настоящий мёд, ароматные травяные чаи, имбирные пряники, а также конфеты от Барнаульской халвичной фабрики. Пантовую продукцию «Алтамар»: бальзамы, сиропы, натуральную косметику.

Куяганский завод порадует вкуснейшими маслом и сыром, мясоперерабатывающее предприятие «Звезда Алтая» сделает выкладку из натуральных колбас.

В этом году на выставке-ярмарке в ассортименте товары от природных БАДов и продукции для поддержания здоровья, до средств для стирки и эко-товаров для дома.

Получить заряд энергии и улучшить настроение посетители выставки смогут в зоне питания. Необычной деталью фуд-корта станут раки свежего приготовления. Любителей сытной еды порадуют ароматный узбекский плов, настоящий армянский лаваш и шашлык. Детям понравятся сладкая вата и яблоки, приготовленные в карамели. Для любителей лёгкого перекуса будет доступна сочная кукуруза, а для сладкоежек — кофе с десертами.

25 мая в Барнауле пройдёт выставка-ярмарка «Выбирай своё». Фото: Дмитрий Лямзин.

В этот день пройдут полезные мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается об открытии собственного дела. Будет организована праздничная программа с интерактивами и викторинами от ведущего, возможность получить сувенирную продукцию.

На сцене выступят лучшие вокальные коллективы города и театр моды с коллекцией «Краса России», пройдёт флешмоб, будут доступны тематические фотозоны. На отдельной площадке для маленьких непосед будет работать аниматор, а те, кто захотят унести с собой частичку праздника — добавят ярких красок с помощью аквагрима.

Впервые на городском мероприятии можно будет обменяться контактами и найти «своего» подрядчика. Рядом со сценой будет установлена доска объявлений «Выбери своего», где каждый сможет обменяться важными данными для дальнейшей плодотворной работы.

Организаторы: Администрация города Барнаула и Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Подрядчик: Группа компаний «МЕМ Групп».

Место: ул. Мало-Тобольская Когда: 25 мая, с 11-00 до 19-00

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