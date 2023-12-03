Борт «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» приземлился 3 декабря в Толмачево (Новосибирск) на дозаправку.

Борт выполнял рейс Хабаровск — Екатеринбург, пишет E1.RU.

Вылет из аэропорта задерживается на несколько часов.

После двух часов ожидания в салоне, пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта.

Что произошло

На борту сработал датчик возможной неисправности, указывает НГС. Производится техническая проверка для обеспечения безопасного полета.

Ранее самолет во время экстренной посадки врезался в автомобиль. Также Boeing с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси. Инцидент произошел в Новокузнецке. На борту лайнера находились 140 пассажиров.

В аэропорту был густой туман.