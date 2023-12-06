6 декабря
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Потребитель

Бренды Adidas и Reebok вернутся на российский рынок

Приобрести продукцию брендов можно будет в новой сети ASP, которую развивает Lestate, сообщает "Коммерсантъ".

Кроссовки Adidas.
Кроссовки Adidas.
СС0.

Первый монобрендовый магазин ASP откроется уже на этой неделе в Москве.

Сеть будет расширяться постепенно, но точное количество магазинов копании пока не назвали.

Ранее уход зарубежных брендов спровоцировал рост стоимости одежды на 30%.

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