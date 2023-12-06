Бренды Adidas и Reebok вернутся на российский рынок

Первый монобрендовый магазин ASP откроется уже на этой неделе в Москве.
Сеть будет расширяться постепенно, но точное количество магазинов копании пока не назвали.
Ранее уход зарубежных брендов спровоцировал рост стоимости одежды на 30%.
Приобрести продукцию брендов можно будет в новой сети ASP, которую развивает Lestate, сообщает "Коммерсантъ".
Первый монобрендовый магазин ASP откроется уже на этой неделе в Москве.
Сеть будет расширяться постепенно, но точное количество магазинов копании пока не назвали.
Ранее уход зарубежных брендов спровоцировал рост стоимости одежды на 30%.
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