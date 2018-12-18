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Брендовые магазины Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»

14 декабря распахнули свои двери брендовые польские магазины Reserved и Cropp в торгово-развлекательном центре «Пионер».

Открытие было действительно долгожданным. В процессе подготовки некоторые заминки заставили посетителей торгового центра растянуть удовольствие от предвкушения встречи.

Reserved и Cropp давно завоевали любовь российских покупателей стильным дизайном одежды и демократичной ценой. Поклонники бренда знают, что Cropp один из лучших модных магазинов. Представленный здесь ассортимент — это мужская и женская одежда в стиле «Мода Сити». Отличный дизайн футболок, кофт, свитеров, кед и самого магазина — это повод для визита в Cropp. Если вы ещё не посещали этот магазин, приходите обязательно.

Reserved и Cropp открылись в ТРЦ "Пионер"
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ "Пионер"
Фото предоставлено рекламодателем
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ &quot;Пионер&quot;
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»
Фото предоставлено рекламодателем

Что касается Reserved, то здесь смелые идеи и оригинальное их решение встречаются в каждой вещи. Это одежда от молодых талантливых дизайнеров, делающих ставку на качество и стиль по демократичным ценам. В магазинах торговой марки Reserved можно выбрать вещи на любой вкус: от кокетливых нарядов до строгого офисного стиля, от спортивных моделей до домашней одежды. Любой образ можно подчеркнуть и сделать его завершенным за счет интересных аксессуаров Reserved.

Reserved и Cropp открылись в ТРЦ &quot;Пионер&quot;
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»
Фото предоставлено рекламодателем
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ &quot;Пионер&quot;
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»
Фото предоставлено рекламодателем
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ &quot;Пионер&quot;
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»
Фото предоставлено рекламодателем
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ &quot;Пионер&quot;
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»
Фото предоставлено рекламодателем
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ &quot;Пионер&quot;
Reserved и Cropp открылись в ТРЦ «Пионер»
Фото предоставлено рекламодателем

Приглашаем вас в новые магазины международных брендов. Здесь вас ждут удачные покупки к Новому году и отличное настроение! Reserved и Gropp теперь в торгово-развлекательном центре Пионер!

Мы ждем вас на 2-м этаже ТРЦ «Пионер»!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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