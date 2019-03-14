5 частых ошибок абонентов при выборе тарифа сотовой связи

1. Пользоваться одним тарифом годами
Несмотря на то, что операторы мобильной связи обновляют тарифные линейки довольно часто, значительная группа абонентов сидит на одном и том же тарифе годами. Иногда в этом есть смысл, но чем больше времени проходит с момента подключения, тем больше возрастает вероятность переплат.
Во-первых, операторы меняют условия архивных тарифов — увеличивают цены. Так они мотивируют абонентов переходить на новые линейки. Во-вторых, архивные предложения с годами морально устаревают, из-за того, что у людей меняются потребности в услугах связи.
Что делать
Пересматривать свой тариф, как минимум, раз в год, а лучше — раз в полгода. В личном кабинете абонента можно увидеть, сколько услуг из вашего пакетного тарифа вы тратите и использовать эту информацию при выборе нового.
2. Игнорировать предложения других операторов, в том числе виртуальных
Многие абоненты сохраняют преданность своему оператору долгое время и даже не смотрят, что предлагают другие. Сейчас тарифные линейки у «большой четверки» при всем их сходстве имеют и заметные различия как по цене, так и по наполнению.
К тому же в 2018 году в Алтайском крае начали работать новые операторы — виртуальные. Это ТТК Mobile, Tinkoff Mobile. Они оказывают услуги на сети Tele2 и предлагают свои уникальные тарифы.
Возможно, пришло время изменить своему оператору, потому что кто-то делает более выгодное для вас предложение?
Что делать
При пересмотре своего тарифа сходить на сайты всех мобильных операторов, которые работают в регионе, в том числе виртуальных. Проанализировать их тарифы и рассмотреть возможность перехода. Тем более, что сейчас можно сохранить свой номер.
3. Не читать детальное описание тарифа и подключенных опций
Операторы стремятся представить тарифы на сайтах максимально просто — на презентационных страницах описываются только ключевые параметры. Даже если компания, тариф которой вас заинтересовал, утверждает об отсутствии скрытых платежей, не поленитесь скачать и прочитать детальное описание тарифа перед подключением.
Что делать
Особое внимание обратите на опции, автоматически подключенные в тарифе. Они бывают платными. Посмотрите, сколько стоят междугородние звонки и связь в поездках по стране. Удостоверьтесь, что цена, которую вам предлагают постоянная, а не акционная (может быть, она действует 2−3 месяца). Будет полезным найти обзоры тарифов в СМИ. Журналисты часто рассказывают о нюансах, которые операторы хотят скрыть. Найти обзор интересующего тарифа можно через поисковые системы.
4. Не смотреть «соседние» предложения
Операторы стараются мотивировать абонентов тратить на связь как можно больше — им нужно окупать миллиардные инвестиции в развитие сети. Поэтому сейчас тарифы с минимальным набором минут, гигабайт и самой низкой ценой, как правило, невыгодные.
Если вы твердо решили, что будете тратить на связь не более 400 рублей в месяц и не готовы переплачивать ни рубля, это ваш выбор. Однако с точки зрения сочетания набора услуг и цены оптимальные предложения для среднего абонента — это второй, третий вариант в линейке. Да, вам придется платить на 50−100 рублей больше. Но пакет, который вы получите, будет объемнее в 1,5−2 раза, иногда выгода будет еще значительнее.
Что делать
Обращать внимание на средние по цене тарифы и взвесить все «за» и «против».
5. Не учитывать географию
У людей, которые значительную часть времени проводят в Барнауле, есть причины внимательно посмотреть на предложения операторов с не очень развитой сетью связи в крае. Их тарифы зачастую выгоднее по цене.
Может быть, вам надоело, что в вашем дачном поселке пропадает мобильная связь, зато вы знаете, что у соседки Марьи Ивановны другой оператор — и смартфон прекрасно «ловит» сигнал.
Что делать
Проанализируйте, где вы чаще всего бываете. Узнайте, как в этих местах обстоят дела со связью у оператора, тарифы которого вам понравились. Подумайте, возможно, есть смысл на них перейти.