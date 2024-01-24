24 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Чем заняться в будни после работы, чтобы «мозги не пухли»

Рабочие будни иногда становятся поводом для стресса и непрекращающейся усталости. Поэтому предлагаем нарушить ежедневную рутину и посетить некоторые места и мероприятия в Барнауле.

Алтайский государственный театр для детей и молодёжи им. В. С. Золотухина. Спектакль «Бойцовский клуб».
Алтайский государственный театр для детей и молодёжи им. В. С. Золотухина. Спектакль «Бойцовский клуб».

Начнем с 24 января. В 18:00 в Шишковке можно послушать и обсудить лирический хит «Salut!» Джо Дассена. Вход свободный (14+). В этот же день в Hairy lemon pub состоится трибьют-концерт группы «Сплин». В программе — бар, музыка и хорошая компания. Начало в 20:00. Вход платный (16+).

26 января загляните в МТА на спектакль «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика. Это не привычный всем психологический театр. Постановщики попробовали сплавить физический театр и contamination как направление современного танца. Начало в 18:30. Стоимость уточняйте на сайте театра. 18+

27 января в галерее «Республика ИЗО» прочитают лекцию «Мифологический образ женщины в изобразительном искусстве Алтая». Начало в 16:00. Участие платное. 18+

27 января «Миллион километров» готовит игру «Мафия» по одному из сценариев культового детектива. Начало в 18:00.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость