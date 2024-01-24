Чем заняться в будни после работы, чтобы «мозги не пухли»

Начнем с 24 января. В 18:00 в Шишковке можно послушать и обсудить лирический хит «Salut!» Джо Дассена. Вход свободный (14+). В этот же день в Hairy lemon pub состоится трибьют-концерт группы «Сплин». В программе — бар, музыка и хорошая компания. Начало в 20:00. Вход платный (16+).



26 января загляните в МТА на спектакль «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика. Это не привычный всем психологический театр. Постановщики попробовали сплавить физический театр и contamination как направление современного танца. Начало в 18:30. Стоимость уточняйте на сайте театра. 18+



27 января в галерее «Республика ИЗО» прочитают лекцию «Мифологический образ женщины в изобразительном искусстве Алтая». Начало в 16:00. Участие платное. 18+



27 января «Миллион километров» готовит игру «Мафия» по одному из сценариев культового детектива. Начало в 18:00.

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