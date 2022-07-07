Чиновник объяснил, почему барнаульскому мусорному регоператору повысили тариф на 25%

С 1 июля тариф регоператора ТКО Барнаульской зоны «Экосоюз» увеличился на 25% . Замруководителя управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Олег Колосков объяснил это тем, что у предприятия существенно возросли расходы и, кроме того, в тариф пришлось включить недополученные в 2021 году доходы.

Тарифы и экспертизы

Жильцы многоквартирных домов с 1 июля стали платить за вывоз мусора почти на 14 рублей больше с человека. То есть ежемесячный платеж у семьи из трех человек подноса на 42 рубля. В деньгах немного, в процентах — существенно: плюс 25%.

И вот Олег Колосков объяснил: тарифы устанавливает на основе предложений организации (в данном случае «Экосоюза»), но после проведения экспертизы. И они должны быть экономически обоснованными.

«В структуре тарифа учитываются расходы на производственную деятельность организации (оплата труда, текущий ремонт, ГСМ и прочее) и на обязательные платежи, установленные федеральным законодательством (налоги, сборы)», — ответил Олег Колосков на вопрос председателя ТСЖ Константина Емешина в ходе интернет-форума .

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Тарифы и расходы

Олег Колосков рассказал, что необходимая валовая выручка регоператора на 2022 год возросла на 11% к 2021 году (а на ее основе, добавим, и рассчитывается тариф).

Причины — рост цен, индексация зарплаты, включение в оплату услуги по захоронению отходов на полигоне НДС. А также увеличение расходов на транспортировку отходов — последнее связано с необходимостью обеспечить соблюдений санитарных требований.

«Дополнительное влияние на рост тарифа в Барнаульской зоне оказало включение недополученных доходов в период деятельности нового регоператора до установления ему экономически обоснованного тарифа», — объяснил Олег Колосков.

Уборка мусора. Altapress.ru

Чиновник напомнил, что нормативы накопления ТКО для жителей Барнаула снизились с 1 июля 2021 года.

Поэтому барнаульцы некоторое время платили за вывоз мусора меньше — это и привело к недополученным доходам регионального оператора. По закону их нужно компенсировать.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на выпадение доходов, Колосков назвал снижение расчетного объема ТКО в соответствии с актуализированной территориальной схемой обращения с отходами в Алтайском крае. Подробно этот тезис чиновник не раскрыл.

С 1 июля тарифы на вывоз мусора увеличились в шести из семи мусорных зон Алтайского края. Ранее altapress.ru сообщал, как в целом в регионе изменились тарифы на коммунальные услуги.