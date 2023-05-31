Что делать, если укусит клещ? Сохраните важный номер.

Лето – время, когда мы часто бываем на природе. Посещаем восхитительные места любимого Горного Алтая, ездим на дачу, на пикник, в лес, на рыбалку и охоту… Однако часто забываем, что наши регионы являются зоной обитания клещей. Самая опасная клещевая инфекция – энцефалит. Вирус поражает центральную нервную систему и влечет разные последствия, в том числе инвалидность и смерть.