Что необходимо для разработки спецраздела ПОС проектной документации

Проект организации строительства — это специальный раздел, который входит в состав проектной документации. Он в ряде случаев должен быть подготовлен, если планируется строительство новых зданий промышленного и жилого типа. ПОТ требуется для получения разрешения, чтобы начать капитальный ремонт или реконструкцию действующих сооружений. Для его подготовки должен быть собран полный объем информации о конкретном объекте.

Одно из требований — разработка специальных разделов выполняется квалифицированными сотрудниками. На это имеют право проектные бюро или специализированные организации с допуском СРО. Перечень документов для подготовки специального раздела может различаться с учетом особенностей местности, запланированных работ. Чаще всего он включает следующие исходные данные:

готовое техническое задание на проектирование;

детальный план местности с указанием прокладки инженерных сетей и коммуникаций;

схема организации земельного участка;

смета на выполнение строительных или ремонтных работ;

ведомость объема строительных работ.

После сбора данных начинается разработка ПОС, которая занимает от 10 дней. Компания ООО «АтомПроектЗащита» может провести срочные предварительные расчеты в течение 3 рабочих дней. Это позволит определить ориентировочные сроки начала и завершения запланированных работ. При подготовке проекта подбираются схемы и технологии реализации проектов. Если строение находится в местности с неблагоприятными природными условиями, то дополнительно разрабатывается комплекс мероприятий по повышению устойчивости сооружения. Это же относится к технически сложным зданиям, которые должны быть прочными, надежными и долговечными.

Компания «АтомПроектЗащита» разрабатывает специальные разделы проектной документации силами штатных сотрудников. Они знают требования действующего законодательства, поэтому готовый проект проходит экспертизу с первого раза без задержек. Так как не привлекаются посредники, то на оказываемые услуги устанавливаются выгодные цены. Итоговая стоимость рассчитывается на подготовительном этапе и указывается в официальном договоре. Он заключается с каждым клиентом. Это гарант соблюдения всех договоренностей.

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