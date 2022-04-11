Что такое битрейт видео и когда его нужно менять

Объясняем простыми словами, для чего нужно сжимать видео, какие ролики в этом нуждаются особенно, и как это влияет на качество изображения при просмотре. Вы сможете узнать больше о понятии битрейта и поймете, как изменить его при необходимости.

Битрейт как термин включает в себя два значения. Любая программа и любой процесс на вашем компьютере состоит из двоичного кода — последовательности единиц и нулей, «упакованных» в особом порядке. Все эти нолики и единички — и есть биты, мельчайшие частицы информации, движущиеся в потоке. Битрейт — это количество битов, которые проходят по каналу за конкретный промежуток времени, обычно за 1 секунду. Это его первое значение.

Мы привыкли, что объем памяти в телефонах, флешках и на жестких дисках измеряется в мегабайтах и гигабайтах. В каждом байте информации размещается 8 бит, поэтому легко вычислить, сколько примерно «микрочастиц» окажется в 1 МБ. Посчитали для вас и показываем в таблице:

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Цифры приблизительные, но они дают представление о том, как связаны понятия бит — байт — мегабайт. Это поможет быстрее разобраться с тем, для чего нужен битрейт и на что он может влиять.

Если взять кадр видео в формате FullHD, в нем окажется более 2 000 000 пикселей (они же биты). А это уже 2 МБ. Сколько нужно памяти смартфону, чтобы свободно разместить 15-секундное видео для TikTok, если в среднем каждая секунда это 24 кадра минимум? 24×15×2 МБ = 720 МБ памяти «съест» короткий ролик, если его не сжать специально.

Чтобы файл стал адекватного веса, необходимо сжатие. Из кода удаляется избыточная информация, не влияющая на качество, и объем видео становится меньше. После этого его легче хранить и проще выгружать в интернет. Мы подошли ко второму понятию битрейта. Битрейт — это еще и степень сжатия видеопотока, при котором важное остается, а все лишнее отсекается.

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Как битрейт влияет на качество видео

Битрейт бывает постоянный (CBR) и переменный (VBR). Постоянный битрейт не меняется и не зависит от сложности сцены. Такое сжатие происходит быстро и подходит для мультимедийных каналов, не способных пропустить большие объемы информации. С другой стороны, постоянный битрейт может исказить фрагменты с высокой детализацией и какую-то часть взрыва или бешеной автогонки вы не увидите.

Переменный битрейт работает хитрее. Статичные сцены заката или плавное движение облаков не содержат большого количества информации, и кодировщик сжимает их меньше. Этот фрагмент оказывается с низким уровнем битрейта. А динамичная сцена — с обилием цветов, с активным движением множества объектов — содержит больше данных и требует больше места. Кодировщик сжимает ее сильнее, чтобы не потерять детализацию картинки. В зависимости от того, насколько динамична и сложна сцена, будет меняться сжатие. Переменный битрейт реагирует на изменения видео и выдает качественное изображение на «сложных» участках.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Переменный битрейт кажется оптимальным, но с ним практически невозможно спрогнозировать, какой размер файла получится в итоге. Оценить вес будущего ролика проще через постоянный, так как на любых участках уровень сжатия информации одинаков. К тому же скачки битрейта дополнительно нагружают процессор, отчего маломощный компьютер может зависнуть. Чтобы получить преимущества VBR и при этом не перегрузить компьютер сверхсжатием, используют усредненный битрейт. Он позволяет сжатию меняться, но в пределах заранее заданных границ.

Разные видеохостинги дают свои рекомендации по битрейту. Исходные параметры сжатия можно изменить и адаптировать под конкретную площадку. Проще всего это делать с помощью компьютерной программы — конвертера ВидеоМАСТЕР.

Как изменить битрейт в программе ВидеоМАСТЕР

Скачайте конвертер с официального сайта и установите на компьютер. Запустите и, когда ВидеоМАСТЕР откроется, загрузите файл через кнопку «Добавить».

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Отметьте галочкой нужное видео и выберите внизу «Параметры». Откроется окно настроек — выставьте в нем необходимое значение битрейта. Нажмите «Применить».

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Чтобы запустить процесс перекодирования и получить ролик с новым сжатием, кликните «Конвертировать». Степень готовности видео можно отслеживать по тому, насколько заполнена шкала.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Заключение

Теперь вы знаете, что такое битрейт, на что влияет его значение и какие видео лучше сжать, прежде чем загружать на сайт. Чтобы быстро конвертировать ролики и получать классную картинку без артефактов, используйте ВидеоМАСТЕР. В нем легко разобраться и не нужно мучаться с настройками, чтобы получить конкретную степень сжатия.