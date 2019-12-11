«Давайте не будем нервничать»: плюсы и минусы доставки продуктов на дом в Барнауле

Буквально через пару недель в барнаульских супермаркетах начнется традиционный предновогодний ажиотаж, который из года в год сопровождается «битвами» за тележки, отсутствием мест на парковках, очередями у касс и толпами покупателей, которых не избежать, даже если приехать в магазин ночью. Альтернативой этим «радостям» потенциально могут стать сервисы доставки еды на дом. Как они работают, корреспонденты altapress.ru решили выяснить, заказав продукты через службу iGooоds. Сразу скажем: не все прошло гладко.

Как работает сайт и приложение

Совершить заказ мы решили через сайт. Показалось, что находясь на работе у компьютера так, пожалуй, будет гораздо удобнее.

Минусы

Твое место нахождение сервис автоматически не определяет, отправляя тебя в Санкт-Петербург. Более того, если ты даже выберешь Барнаул, при перезагрузке сайт может вновь неожиданно сделать тебя жителем города на Неве. Приятно, конечно, но все же не удобно.

Как сделать заказ, честно сказать, мы сразу не поняли. Оказалось, что сначала надо выбрать не супермаркет или категорию товара, что, наверное, было бы логично, а адрес доставки.

После того, как мы ввели адрес, выбрали магазин — Лента или METRO — все тут же зависло. В каталог товаров удалось зайти только с третьего раза.

Но главный минус — невозможность заказать товары из двух магазинов одновременно.

То есть, купив хотя бы один товар в «Ленте», вам придется закрыть заказ и оплатить доставку. Каталог METRO станет доступен только после этого. Полное разочарование, но об этом позже.

Плюсы

На главной странице есть ассортимент акционных товаров, что в принципе довольно удобно. Правда для того, чтоб их увидеть надо уже быть зарегистрированным.

«Metro» в Барнауле. Анна Зайкова

Этот процесс, в принципе простой и занимает всего пару минут .

Пару слов о приложении

Сразу скажем, работает оно шустрее сайта. Это, пожалуй, самое главное отличие. В остальном функционал и алгоритм заказа тот же.

Что можно купить через Интернет

В Барнауле через iGoods можно совершать покупки только в двух супермаркетах — «Лента» на улице Власихинская и METRO. Ранее руководство сервиса заявляло, что в сотрудничестве с небольшими магазинами в формате «у дома» не заинтересовано. Сходить в них за покупками люди могут и сами.

Для своих покупок мы решили выбрать METRO.

Минусы

На первый взгляд ассортимент показался нам нереально богатым, но это было ошибочно. Далеко не все категории представлены в полной мере. Например, в METRO из фруктов можно заказать свежий лонган или мангостин, но нет элементарных груш.

Как заказать еду через интернет Анна Зайкова

Не найдешь здесь и обыкновенные бумажные салфетки, который стоят от силы 20−30 рублей. Зато есть красивые с рисунком — уже за 261 рубль.

К сожалению, не у всех категорий в каталоге есть фотографии, особенно это касается готовых блюд. Описание вроде бы и присутствует, но все равно возникает ощущение, что покупаешь некий «продукт в мешке».

Плюсы

Поиск по каталогу на сайте работает исправно, если есть нужный товар, он обязательно высветится. Сортировать категории можно по алфавиту, цене или популярности, что тоже довольно удобно.

В ассортименте METRO много того, что в обычных магазинах вряд ли найдешь. Это плюс. Зато цена — минус. Как оказалось, колбаса Toskana здесь почти на 100 рублей дороже, чем в «Мария-Ра».

Как работает сама доставка

Через 5 минут после совершения покупки, нам перезвонил мужчина и сказал, что будет собирать продукты и если что пойдет не так, перезвонит еще раз. Это немного насторожило.

Как заказать еду через интернет Анна Зайкова

Минусы

Не знаем, заведено ли так в компании iGooods, но персональный сборщик на протяжении всего нашего общения, так ни разу не представился по имени. Да и вежливым, если честно, его не назовешь.

В какой-то из моментов связь между нами прервалась, после чего недовольный парень позвонил со словами: «Давайте не будем нервничать!». Странное общение с клиентом, не правда ли.

На самом деле повод для недовольства у нас был: из 20 заказанных позиций в магазине не оказалось 5. Менять их пришлось по телефону.

Если ты в этот момент занимаешься своими делами, или, например, едешь в автомобиле, оперативно переключиться и выслушать сборщика, довольно сложно. Да и делать выбор на слух совершенно не удобно. А представим, что мы выбрали 200 позиций, 50 из них пришлось бы обсуждать повторно?

Как заказать еду через интернет Анна Зайкова

На сайте сервиса говорится, что продукты доставляются в специальной упаковке — тремосумках, хладагентах, контейнерах. Ок, пластиковый контейнер мы действительно увидели, но внутри оказались обыкновенные пакеты.

Плюсы

Заказать доставку можно к подходящему для вас времени, это важный плюс. Мы попросили привезти к 15.00, курьер был у офиса уже в 14.30. Мужчина позвонил заранее и сказал, что выезжает. Сервис сразу предупреждает: если заказ небольшой, привезти его действительно могут раньше, надо быть к этому готовым.

Цена доставки продуктов из одного магазина оказалась 199 рублей. Совершив покупки в двух супермаркетах, пришлось бы умножайте ее надвое. Надо понимать, чем больше ваших пакетов, тем больше будет стоить их доставка.

Если груз весит 30−40 кг — 299 рублей, 40−60 кг — 399 рублей, 40−80 кг — 499 рублей. Правда сомневаемся, что такие массивные покупки можно совершить в повседневный день.

Как заказать еду через интернет Анна Зайкова

Как оплатить покупки

Есть три способа — наличными или по карте курьеру при получении, а также через интернет во время оформления покупки.

Плюсы

Курьер поднял покупки на второй этаж нашего офиса, выложил пакеты, предложил посмотреть, все ли на месте. Никаких сбоев с терминалом не было — раз и готово. В отличие от сборщика продуктов курьер оказался вежливым и приятным в общении.

Надо ли платить за подъем продуктов Оказалось, будь мы на седьмом этаже, пришлось бы еще доплатить. Формула такова: количество контейнеров, в которых размещаются продукты (по два пакета в один контейнер) умножается на этажность минус три и все умножается на 10. В нашем случае курьеру пришлось бы вручить еще 40 рублей.

После того, как мы оплатили заказ, сервис предложил поставить оценки. Курьер сделал свое дело на отлично, сборщик продуктов получил «так себе».

Как заказать еду через интернет Анна Зайкова

Кто еще занимается доставкой продуктов

В Барнауле насчитывается больше десятка компаний, которые готовы сходить за вас в магазин за покупками. Это мы не берем в расчет сервисы, доставляющие еду из ресторанов.

Стоимость услуг у них разная — есть предложения бесплатной доставки при покупке на определенную фиксированную сумму. Привести товар могут и за 50 рублей.

Некоторые компании предлагают скидки для именинников и пенсионеров.