Дефицит. Почему Германии может не хватать мяса и на сколько оно подорожало

Хеммерлинг подчеркнул Der Spiegel, что продукты продолжают дорожать в Германии.
По словам генерального секретаря, цены на свинину долго были низкими, и свиноводство в стране сократилось. Дальше выросла стоимость не только мяса, но и кормов.
Одновременно усилился спрос на продукт.
Удо Хеммерлинг отметил, что сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины. Но, чтобы покрыть расходы, ему должны платить 2,5 евро. Иначе держать свиней нет смысла.
Хеммерлинг считает, что есть проблема: потребители привыкли к доступности продуктов.
«В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше», — уточнил он.
Как пишет РИА Новости, ранее Джем Оздемир — министр сельского хозяйства Германии — призвал немцев есть меньше мяса. Чтобы бороться с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
Точных цифр не называют. Но, сообщают «Известия», в Германии столкнулись с беспрецедентным скачком цен.
«Сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики», — ссылается издание на Der Spiegel.