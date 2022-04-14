Дефицит. Почему Германии может не хватать мяса и на сколько оно подорожало

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А из-за чего в Германии ажиотаж на продукты?

Хеммерлинг считает, что есть проблема: потребители привыкли к доступности продуктов.

Мясо. CC0

«В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше», — уточнил он.