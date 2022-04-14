14 апреля
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Потребитель

Дефицит. Почему Германии может не хватать мяса и на сколько оно подорожало

Немцы могут столкнуться с дефицитом мяса, заявил Удо Хеммерлинг — заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии. Почему ожидается нехватка — в нашем материале.

Мясо, свинина.
Мясо, свинина.
CC0
1
Почему Германии может не хватать мяса?

Хеммерлинг подчеркнул Der Spiegel, что продукты продолжают дорожать в Германии.

По словам генерального секретаря, цены на свинину долго были низкими, и свиноводство в стране сократилось. Дальше выросла стоимость не только мяса, но и кормов.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

Одновременно усилился спрос на продукт.

2
Почему фермеры держат меньше животных?

Удо Хеммерлинг отметил, что сейчас фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины. Но, чтобы покрыть расходы, ему должны платить 2,5 евро. Иначе держать свиней нет смысла.

3
А из-за чего в Германии ажиотаж на продукты?

Хеммерлинг считает, что есть проблема: потребители привыкли к доступности продуктов.

Мясо.
Мясо.
CC0

«В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше», — уточнил он.

4
Немцам «запрещают» есть мясо?

Как пишет РИА Новости, ранее Джем Оздемир — министр сельского хозяйства Германии — призвал немцев есть меньше мяса. Чтобы бороться с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

5
На сколько подорожала сельскохозяйственная продукция в Германии?

Точных цифр не называют. Но, сообщают «Известия», в Германии столкнулись с беспрецедентным скачком цен.

Мясо.
Мясо.
CC0

«Сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики», — ссылается издание на Der Spiegel.

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