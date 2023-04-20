Покупатели добились от Wildberries бесплатного возврата товаров

В Подольском горсуде рассматривали дело маркетплейса, указывает РБК. Однако в силу решение еще не вступило.

Когда это случится, покупатели смогут бесплатно вернуть ненадлежащий товар. Деньги за него тоже вернутся на счет.

Однако в Wildberries заявили, что суд в ситуации не разобрался. А представителей компании и вовсе не было на заседании.

Между тем сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые.

Сотрудники пытаются решить проблему неоплачиваемых переработок. По ГПХ, у некоторых работников маркетплейса нет четкого графика, системы штрафов, фиксированной зарплаты. Хотя на деле — есть.

Сотрудникам не нравится, что их права нарушают таким образом.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян.