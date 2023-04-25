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Денег много не бывает: как сохранить деньги от инфляции, и приумножить сбережения до 11% годовых

В 2023 году Центральный Банк РФ прогнозирует инфляцию в 5−7%. Цены постепенно растут и накопленные сбережения могут обесцениться. Вклад «Спутник» от Банка «Левобережный» позволяет не просто уберечь накопления от инфляции, формируя финансовую подушку, но и заработать за короткий период.

Денег много не бывает: как сохранить деньги от инфляции, и приумножить сбережения до 11 % годовых.
Денег много не бывает: как сохранить деньги от инфляции, и приумножить сбережения до 11 % годовых.
Источник: Банк «Левобережный».

Самым популярным вкладом Банка «Левобережный» является «Спутник», потому что доходность по нему составляет до 11% годовых. Банк начисляет проценты ежедневно и выплачивает их в последний день каждого месяца. Пополнять счет и снимать деньги можно без ограничений до минимального остатка — 1 000 рублей.

Чтобы получать максимальный доход, достаточно рассчитываться любой картой банка на 10 000 рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10%. Если у вас еще нет карты, банк выпустит для вас бесплатно карту «Мир».

Вклад можно открыть от 1 000 рублей. Срок действия вклада 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться.

Условия вклада.
Условия вклада.
Источник: Банк «Левобережный».

Вклад «Спутник» — одно из лучших предложений на рынке. Наши клиенты очень ценят вклад за гибкость: с одной стороны, высокая ставка зафиксирована, ведь это не накопительный счет, а вклад. С другой стороны, режим использования вклада очень похож на счет — можно снимать и пополнять на любые суммы, — объясняет Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный».

Открыть вклад можно в мобильном приложении BL-online (6+) или в любом офисе Банка «Левобережный».

Консультацию можно получить по телефону 8−800−3333−555.

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