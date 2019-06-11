Депутаты БГД согласились по новому компенсировать платежи за слишком дорогие коммунальные услуги

Барнаульские депутаты 5 июня на заседании гордумы изменили условия выплаты бюджетной компенсации для горожан, которые получают коммунальные услуги по слишком высоким тарифам. При этом особо льготные условия по плате за отопление установили для клиентов котельных, отапливающих дома жителей Научного городка, части Борзовой заимки и квартала на Змеиногорском тракте.

Что такое предельный размер оплаты

Предельный размер платы за единицу коммунальных услуг в Барнауле устанавливают для тех горожан, кто получает тепло и воду от организаций с более высокими тарифами, чем у основных коммунальных компаний.

К примеру, с 1 июля 2019 года тариф на отопление у котельной фирмы «Научный городок» составит 1936,39 рублей за гигакалорию. А у основного поставщика «Барнаульская генерация» — 1902,9 рублей.

Павел Есипенко,

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула:

Размер компенсации определяется как разница между тарифами и предельными размерами платы, предусмотренными данным решением.

Добавим, что выплачивают компенсации только физлицам и только по их заявлению.

Депутаты Барнаульской городской думы 5 июня 2019 года. www. duma-barnaul.ru

Зачем его корректируют

Депутаты БГД этот предельный размер ежегодно корректируют — это они сделали и на заседании 5 июня. Если бы они этого не сделали, увеличилась бы нагрузка на бюджет. С 1 июля 2019 года, по словам Павла Есипенко, предельный размер оплаты возрастет на 4,8% - на величину, предусмотренную указом губернатора.

В частности, по отоплению он увеличен с 1826,37 до 2038,44 рублей за гигакалорию.

Однако в 2019 году есть существенные особенности. Раньше такие компенсации выплачивали преимущественно жителям поселка Южный, в 2018 году на эти цели заложили в бюджете 124 млн рублей.

После перехода Южного в сферу ответственности ТЭЦ жители поселка стали платить по тарифу «Барнаульской генерации». Так что в этом году на компенсации заложено всего 16,9 млн рублей. Таким образом по этой статье образовалась экономия — более 100 млн рублей.

Котельная «Научного городка». Страница Научного городка в ВКонтакте.

Особая социальная защита

Павел Есипенко также рассказал, что социальная составляющая данного документа «особо ярко выражена в предложении установить различные предельные размеры платы для населения», которое отапливается от компаний «Затан» и «Нерудная партия». У этих организаций тариф с 1 июля увеличивается на 34 и 32%.

Для «Нерудной партии» предельный размер 1 997,70 рублей (при тарифе с 1 июля 2516,09 рублей). Для «Затана» «предел» даже меньше, чем у «Барнаульской генерации»: 1 553,92 рублей (при тарифе 1985,12).

Для котельной «Научного городка» предельный размер оплаты отопления также меньше, чем у основного поставщика: 1 806,43 руб лей (при тарифе 1936,39).

«Затан» отапливает жителей нескольких ТСЖ на Змеиногорском тракте («Три фонтана», «Змеиногорский, 104м» и др.), «Нерудная партия» — не газифицированную часть Борзовой заимки, «Научный городок» — соответственно, жителей одноименного микрорайона.

А для потребителей остальных котельных («ГазТеплоСнаб» и «ТеплоСнаб») «предел» составит 2038,44 рублей.

Депутаты с проектом решения согласились и проголосовали за большинством голосов.