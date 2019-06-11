Депутаты БГД согласились по новому компенсировать платежи за слишком дорогие коммунальные услуги

Что такое предельный размер оплаты
Предельный размер платы за единицу коммунальных услуг в Барнауле устанавливают для тех горожан, кто получает тепло и воду от организаций с более высокими тарифами, чем у основных коммунальных компаний.
К примеру, с 1 июля 2019 года тариф на отопление у котельной фирмы «Научный городок» составит 1936,39 рублей за гигакалорию. А у основного поставщика «Барнаульская генерация» — 1902,9 рублей.
Павел Есипенко,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула:
Размер компенсации определяется как разница между тарифами и предельными размерами платы, предусмотренными данным решением.
Добавим, что выплачивают компенсации только физлицам и только по их заявлению.
Зачем его корректируют
Депутаты БГД этот предельный размер ежегодно корректируют — это они сделали и на заседании 5 июня. Если бы они этого не сделали, увеличилась бы нагрузка на бюджет. С 1 июля 2019 года, по словам Павла Есипенко, предельный размер оплаты возрастет на 4,8% - на величину, предусмотренную указом губернатора.
В частности, по отоплению он увеличен с 1826,37 до 2038,44 рублей за гигакалорию.
Однако в 2019 году есть существенные особенности. Раньше такие компенсации выплачивали преимущественно жителям поселка Южный, в 2018 году на эти цели заложили в бюджете 124 млн рублей.
После перехода Южного в сферу ответственности ТЭЦ жители поселка стали платить по тарифу «Барнаульской генерации». Так что в этом году на компенсации заложено всего 16,9 млн рублей. Таким образом по этой статье образовалась экономия — более 100 млн рублей.
Особая социальная защита
Павел Есипенко также рассказал, что социальная составляющая данного документа «особо ярко выражена в предложении установить различные предельные размеры платы для населения», которое отапливается от компаний «Затан» и «Нерудная партия». У этих организаций тариф с 1 июля увеличивается на 34 и 32%.
Для «Нерудной партии» предельный размер 1 997,70 рублей (при тарифе с 1 июля 2516,09 рублей). Для «Затана» «предел» даже меньше, чем у «Барнаульской генерации»: 1 553,92 рублей (при тарифе 1985,12).
Для котельной «Научного городка» предельный размер оплаты отопления также меньше, чем у основного поставщика: 1 806,43 руб лей (при тарифе 1936,39).
«Затан» отапливает жителей нескольких ТСЖ на Змеиногорском тракте («Три фонтана», «Змеиногорский, 104м» и др.), «Нерудная партия» — не газифицированную часть Борзовой заимки, «Научный городок» — соответственно, жителей одноименного микрорайона.
А для потребителей остальных котельных («ГазТеплоСнаб» и «ТеплоСнаб») «предел» составит 2038,44 рублей.
Депутаты с проектом решения согласились и проголосовали за большинством голосов.