Для развития «нового города». В Заринске сдали в эксплуатацию первый за 20 лет жилой дом

28 января в Заринске торжественно открыли современный многоквартирный дом — первый за последние два десятилетия. Событие важное и символическое. Эксперты отмечают: в Заринске есть потребность в новом комфортабельном жилье. Вторичный рынок себя исчерпал и уже не отвечает требованиям горожан. Сам же город с его территорией опережающего развития имеет хорошие перспективы.

Как все начиналось

Дом по адресу Металлургов, 9 кто-то может назвать долгостроем, ведь его история начиналась аж в далеком 2007 году. Застройщиком выступала компания «Коксохиммонтаж-Алтай», занимающаяся масштабным строительством по всей России.

Ее гендиректор Борис Иванов вспоминает: в те годы сотрудники компании могли долгие месяцы вахтовым методом работать в разных частях необъятной страны. А когда возвращались домой, им также требовалась занятость. Вот и родилась идея строительства многоквартирного дома в Заринске.

Надо сказать, что на тот момент она была чуть не революционной. Большой потребности в новом жилье город не испытывал — вторичный рынок был не изношен, квартир разной планировки и размеров было достаточно. Но «Коксохиммонтаж-Алтай» реализовать проект все-таки решился.

Торжественное открытие многоквартирного жилого дома. Архив компании «БарнаулМеталлургМонтаж».

То, что стройка будет не быстрой Борис Иванов понимал — вела ее компания за собственные средства, без средств дольщиков, и собственными силами. И даже несмотря на финансовый кризис и связанные с ним проблемы, работы все равно не останавливались.

Первую очередь многоквартирного дома сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. В 2018 году 1,6 тыс кв метров жилья выкупило Правительство Алтайского края для организации общежития местного техникума. Вот уже четыре года студенческий кампус с отдельным входом успешно функционирует.

Председатель Заринского городского Собрания депутатов Татьяна Цаберябая, вспоминает, что когда-то эта территория была совсем неприглядная, чуть ли не болото. Теперь же здесь вырос красавец-дом.

Татьяна Цаберябая,

председатель Заринского городского Собрания депутатов:

— Я как не сторонний наблюдатель, могу сказать, что за четыре года эксплуатации первой очереди дома никакого сбоя оборудования, систем жизнеобеспечения не было. Великолепные квартиры, комфортные условия проживания. Поэтому поздравляю строителей со сдачей второй очереди дома.

«Город нуждается в новом жилье. На сегодняшний день это самый современный новый дом в Заринске», — рассказал во время торжественного открытия депутат АКЗС Сергей Приб.

Дом на Металлургов, 9 действительно разительно отличается от всех других.

Это настоящее жилье комфорт-класса с 2,3, 4 комнатными квартирами улучшенной планировки с двумя санузлами, бытовыми помещениями и потолками высотой три метра.

Торжественное открытие многоквартирного жилого дома. Архив компании «БарнаулМеталлургМонтаж».

В подземной части дома имеет парковка. Территория двора, с красивой детской площадкой и озеленением, огорожена. Как говорится, заезжай и живи в удовольствие.

«Я завидую тем собственникам квартир, которые приобретут их в этом доме, поскольку строители сделали все для создания комфортных условий проживания», — рассказала Татьяна Цаберябая.

Какие есть перспективы

Надо сказать, что в нового жилье Заринску серьезно не хватает. Жителей перестает удовлетворять тот квартирный фонд, который имеется на вторичном рынке. Он, мягко говоря, не нов — последний дом в городе был сдан в эксплуатацию в 1996 году. Остальные и того старше.

А между тем, сам Заринск стремительно развивается. Пополняется резидентами местная Территория опережающего экономического развития, где сейчас, например, полным ходом идет строительство, которое ведет «Первая грузовая компания» — в перспективе это будет новый завод по ремонту вагонов.

Недалеко от города возводится крупный животноводческий комплекс «Блиновское» — уже в этом году к нему планируется провести новую дорогу, чтобы сотрудники могли с комфортом добираться из Заринска в село Яново.

Есть здесь и другие перспективные проекты, которые могут дать и району и городу новые рабочие места. Так что, не исключено, что с нового дома на Металлургов, 9 начнется и новая история самого Заринска.