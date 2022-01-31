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До Заринска с комфортом: для пассажиров железной дороги «прокачали» мобильный интернет

МТС увеличила зону покрытия мобильного интернета вдоль железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс.

Железная дорога.
Железная дорога.
Ирина Пергаева.

Компания возвела 11 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Барнаул — Заринск общей протяженностью 100 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с получили пассажиры, передвигающиеся через Алтайский край по железной дороге, а также жители сел Логовское, Новокопылово, Новочесноковка, Шпагино и других малых населённых пунктах.

«Запуск мобильного LTE-интернета вдоль железнодорожного пути, ведущего через Барнаул на восток, в Кемеровскую область — один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», — сообщил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на ПМЭФ в июне 2019 г. По его условиям в течение двух лет МТС запустит около 400 дополнительных базовых станций вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Компания МТС инвестирует в проект около 2 млрд. рублей.

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