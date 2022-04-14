14 апреля
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Потребитель

Доставкой еды стали реже пользоваться россияне

Россияне стали реже пользоваться доставкой еды — число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах сократилось почти на 15%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Tinkoff Data за прошедший месяц.

Доставка еды.
Доставка еды.
CC0.

По подсчетам аналитиков, относительно февраля спрос сократился на 12−14%. Тренд подтвердили и опрошенные изданием сети ресторанов.

Однако средние расходы на доставку на фоне падения количества заказов остались на прежнем уровне из-за роста цен.

Исследование также показало — по итогам марта средний чек вырос на 3%, до 943 рублей. Причем у некоторых точек позиции в меню сервисов доставки стали заметно дороже, чем в меню в стационарных заведениях, пишет Lenta.ru. Также зафиксирован рост стоимость продуктов в экспресс-доставке.

Бизнес сервисов доставки еды убыточный, а в условиях кризиса операторам приходится оптимизировать все процессы, в частности, сервисные сборы и стоимость доставки, перекладывать промоакции на своих партнеров, пояснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

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