Доставкой еды стали реже пользоваться россияне

Россияне стали реже пользоваться доставкой еды — число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах сократилось почти на 15%, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на данные Tinkoff Data за прошедший месяц.

По подсчетам аналитиков, относительно февраля спрос сократился на 12−14%. Тренд подтвердили и опрошенные изданием сети ресторанов.

Однако средние расходы на доставку на фоне падения количества заказов остались на прежнем уровне из-за роста цен.

Исследование также показало — по итогам марта средний чек вырос на 3%, до 943 рублей. Причем у некоторых точек позиции в меню сервисов доставки стали заметно дороже, чем в меню в стационарных заведениях, пишет Lenta.ru. Также зафиксирован рост стоимость продуктов в экспресс-доставке.

Бизнес сервисов доставки еды убыточный, а в условиях кризиса операторам приходится оптимизировать все процессы, в частности, сервисные сборы и стоимость доставки, перекладывать промоакции на своих партнеров, пояснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.