Известный предприниматель на Алтае забрендировал пекарню и задумался о франшизе

В планах предпринимателя уже в 2022 году по франшизе запустить первые две-три точки продаж. Наименование своей пекарни Владимир Хабаров уже забрендировал.
«Спрос на пироги есть. Мы продолжаем развиваться с точки зрения сервиса, работаем над качеством. Намерены выходить в онлайн и сотрудничать с компаниями по доставке еды, например, с Самокатом. Это будут порционные пироги, так называемые „четвертинки“. Я полагаю, что со временем должна сформироваться культура потребления такого продукта. К пицце, шаурме люди уже привыкли. Пришло время пирогов», — сообщил Владимир Хабаров.
По его словам, технология производства в отличие от привычного фастфуда чуть сложнее. Например, время приготовления пиццы составляет 12−15 мин, на пирог требуется больше часа.
Владимир Хабаров,
барнаульский предприниматель, владелец пекарни «Мама испекла»:
Пироги хороши своей сытностью и хорошо подходят на большую компанию. Когда на витрине 40 пирогов, ими можно сразу накормить около 90 человек.
Владимир Хабаров запустил свой проект в середине 2018 года. Порталу biz360 предприниматель рассказывал, что пекарня вышла на уровень самоокупаемости за восемь месяцев.
В декабре 2021 года чета предпринимателей Хабаровых стала победителем премии «Менеджер года — 2021» в номинации «Чемпиону от Чемпионов». Татьяна Хабарова занимается развитием сети пунктов Ozon, Владимир продвигает пекарню.