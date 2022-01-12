Известный предприниматель на Алтае забрендировал пекарню и задумался о франшизе

Барнаульский предприниматель Владимир Хабаров, развивающий пекарню «Мама испекла», планирует запустить франшизу своего бизнеса. Об этом в конце прошлого года он сообщил altapress.ru. «Пироги — продукт уникальный. Готовить его должны настоящие специалисты», — отметил бизнесмен.

В планах предпринимателя уже в 2022 году по франшизе запустить первые две-три точки продаж. Наименование своей пекарни Владимир Хабаров уже забрендировал.

«Спрос на пироги есть. Мы продолжаем развиваться с точки зрения сервиса, работаем над качеством. Намерены выходить в онлайн и сотрудничать с компаниями по доставке еды, например, с Самокатом. Это будут порционные пироги, так называемые „четвертинки“. Я полагаю, что со временем должна сформироваться культура потребления такого продукта. К пицце, шаурме люди уже привыкли. Пришло время пирогов», — сообщил Владимир Хабаров.

По его словам, технология производства в отличие от привычного фастфуда чуть сложнее. Например, время приготовления пиццы составляет 12−15 мин, на пирог требуется больше часа.

Владимир Хабаров,

барнаульский предприниматель , владелец пекарни «Мама испекла»:

Пироги хороши своей сытностью и хорошо подходят на большую компанию. Когда на витрине 40 пирогов, ими можно сразу накормить около 90 человек.

Владимир и Татьяна Хабаровы ( слева) на премии «Менеджер года-2021». altapress.ru.

Владимир Хабаров запустил свой проект в середине 2018 года. Порталу biz360 предприниматель рассказывал, что пекарня вышла на уровень самоокупаемости за восемь месяцев.

В декабре 2021 года чета предпринимателей Хабаровых стала победителем премии «Менеджер года — 2021» в номинации «Чемпиону от Чемпионов». Татьяна Хабарова занимается развитием сети пунктов Ozon, Владимир продвигает пекарню.