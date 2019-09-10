Духи за полмиллиона рублей: барнаульцам покажут уникальную коллекцию винтажного советского парфюма

В Барнаул привезут редкое собрание духов времен СССР. В субботу, 14 сентября, в городе впервые пройдет необычное мероприятие: новосибирский коллекционер Екатерина Швец прочитает в краевой столице лекцию и проведет парфюмерную дегустацию винтажных ароматов.

В ее коллекции несколько десятков ароматов, производившихся на фабриках Советского Союза с середины прошлого столетия.

Это и выпускаемые сегодня легендарные духи «Красная Москва», «Елена», «Ландыш серебристый», одеколоны «Тройной» и «Шипр», и уже давно снятые с производства «Украина», «Огни Москвы», «Красный мак», «Шахразада», «Кремль», «Малахитовый цветок». Есть и полюбившиеся советским женщинам польские «Пани Валевска» и «Быть может…». Рыночная стоимость такой винтажной коллекции — больше полумиллиона рублей.

Парфюм. Фото: Татьяна Любарская Парфюм. Фото: Татьяна Любарская Парфюм. Фото: Татьяна Любарская

Екатерина Швец расскажет об истории появления знаменитых духов и об их трансформациях с течением времени. У участников лекции будет возможность послушать винтажные ароматы и сравнить их с современными версиями.

Парфюм. Фото: Татьяна Любарская

Организаторы мероприятия — салон-магазин «Главпарфюмер» и ресторан «Прага» — готовят и сюрпризы: гостей вечера ждут любимые песни 60−70−80-х в исполнении актера театра музыкальной комедии Арсена Митичашвили.

Билеты в предварительной продаже в салоне-магазине «Главпарфюмер» (г. Барнаул, ул. Молодежная, 34) и в ресторане «Прага» (г. Барнаул, ул. Тюменская, 1). Подробности в инстаграм-аккаунте @glavparfumer или по телефону 8−913−255−16−13.