Что делать, если УК начисляет двойную оплату?

Согласно постановлению правительства № 491 от 13.08.2006, расходы за содержание жилого помещения включают в том числе оплату содержания внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также холодной, горячей воды и электроэнергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг, необходимых для содержания общего имущества.

Минимальный перечень услуг также установлен правительством (постановление № 290 от от 03.04.2013). В нем предусмотрено:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления;

определение работоспособности и регулировка насосов , запорной арматуры , контрольно-измерительных приборов , общедомовых приборов учета , внутригазового оборудования и т. д;

запорной арматуры контрольно-измерительных приборов общедомовых приборов учета внутригазового оборудования и т. д; сухая и влажная уборка подъездов , тамбуров и лифтов;

тамбуров и лифтов; организация и содержание мест накопления отходов.

В перечень не входит уборка мест погрузки ТКО и вывоз ТБО.

Собственники на общем собрании могут принять решение об указании в платежном документе всех услуг отдельными строками. Тариф на содержание жилого помещения рассчитывается и утверждается без учета таких услуг. Если возник вопрос о двойной оплате, нужно ознакомиться с перечнем работ, утвержденным на общем собрании собственников.