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Что делать, если УК начисляет двойную оплату?

Читатель altapress.ru под ником «Пенсионер» задал вопрос в редакцию: «Что делать, если УК начисляет двойную плату за дымоудаление, уборку подъезда, тех. обслуживание газовых сетей, вывоз ТБО, обслуживание приборов учета? Все это написано в квитанции отдельной строкой. Разве это не входит в содержание жилого помещения?»

Балконы.
Балконы.
CC0

В Государственной инспекции Алтайского края ответили:

Согласно постановлению правительства № 491 от 13.08.2006, расходы за содержание жилого помещения включают в том числе оплату содержания внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также холодной, горячей воды и электроэнергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг, необходимых для содержания общего имущества.

Минимальный перечень услуг также установлен правительством (постановление № 290 от от 03.04.2013). В нем предусмотрено:

  • техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления;
  • определение работоспособности и регулировка насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, общедомовых приборов учета, внутригазового оборудования и т. д;
  • сухая и влажная уборка подъездов, тамбуров и лифтов;
  • организация и содержание мест накопления отходов.

В перечень не входит уборка мест погрузки ТКО и вывоз ТБО.

Собственники на общем собрании могут принять решение об указании в платежном документе всех услуг отдельными строками. Тариф на содержание жилого помещения рассчитывается и утверждается без учета таких услуг. Если возник вопрос о двойной оплате, нужно ознакомиться с перечнем работ, утвержденным на общем собрании собственников.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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