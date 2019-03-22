Что делать, если УК начисляет двойную оплату?

В Государственной инспекции Алтайского края ответили:
Согласно постановлению правительства № 491 от 13.08.2006, расходы за содержание жилого помещения включают в том числе оплату содержания внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также холодной, горячей воды и электроэнергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг, необходимых для содержания общего имущества.
Минимальный перечень услуг также установлен правительством (постановление № 290 от от 03.04.2013). В нем предусмотрено:
- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления;
- определение работоспособности и регулировка насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, общедомовых приборов учета, внутригазового оборудования и т. д;
- сухая и влажная уборка подъездов, тамбуров и лифтов;
- организация и содержание мест накопления отходов.
В перечень не входит уборка мест погрузки ТКО и вывоз ТБО.
Собственники на общем собрании могут принять решение об указании в платежном документе всех услуг отдельными строками. Тариф на содержание жилого помещения рассчитывается и утверждается без учета таких услуг. Если возник вопрос о двойной оплате, нужно ознакомиться с перечнем работ, утвержденным на общем собрании собственников.
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