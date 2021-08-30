Эксперт назвал 3 причины, по которым россияне переплачивают за «коммуналку»

По мнению директора центра ЖКХ «Народный институт» Романа Шепса, россияне часто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Главные причины этого — неумение экономить, технические поломки в квартирах и общая низкая энергоэффективность домов, цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Шепса, чаще всего переплата за ЖКХ происходит из-за неразумного потребления ресурсов, отсутствия экономии.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», — считает эксперт.

Второй проблемой являются поломки оборудования в квартирах. Например, такие, как незаметно подтекающий сливной бочок унитаза или «капающий» кран.

И, наконец, третья причина кроется в низкой энергоэффективности зданий.

«Большинство многоквартирных домов в России лишены возможности настраивать температуру в помещениях зимой, чтобы регулировать необходимое потребление отопления. Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель», — добавил Роман Шепс.

Кроме того, некоторые россияне не устанавливают счетчики, и платят по нормативам, что выходит дороже. «В случае отсутствия счетчиков переплата довольно существенная — около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3−4 месяца», — пояснил специалист.